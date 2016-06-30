CodeBaseSections
1_Otkat Sys. - expert pour MetaTrader 4

Author: not specified

The 1_Otkat_Sys Expert Advisor.

The system is configured for 0 hours (Moscow Time), does not trade on the nights of Monday and Friday.


Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/7862

