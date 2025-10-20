La meilleure façon de scalper l'or (XAUUSD M1)

L'or est un excellent instrument de trading. Il offre une volatilité élevée et des commissions sur contrats à terme parmi les plus basses. Le trading sur l'or ne se limite pas aux stratégies de suivi de tendance à long terme. Les stratégies de scalping sont également excellentes pour l'or.





Prenez deux moyennes mobiles et construisez un canal. Nous nous intéressons non seulement au canal lui-même, mais aussi à la direction des moyennes mobiles. Vous pouvez bien sûr créer un tel canal à partir de n'importe quel indicateur dont vous disposez ; je fournirai les paramètres à la fin de l'article. Mais je vous recommande d'utiliser cet indicateur gratuit pour éviter les tracas.





L'essence du système : XAUUSD M1. Pour entrer dans une position de scalping, il faut une barre d'une minute qui touche la limite inférieure du canal et clôture au-dessus de la limite supérieure. Pendant ce temps, les moyennes mobiles formant le canal doivent être orientées à la hausse. Nous entrerons dans la position après avoir franchi le plus haut de cette barre. Sur l'image, j'ai marqué le point d'entrée d'une ligne blanche. Ce système est très astucieux. Explorez le graphique et vous verrez comment ces conditions simples filtrent la plupart des positions perdantes.









Nous prendrons nos bénéfices à une distance de 2 à 3 largeurs de canal. Un stop suiveur peut être utilisé. Ne conservez pas la position si le prix franchit le plus bas de la barre qui a généré le signal d'entrée !





Voici un exemple d'ordre de vente. Je tiens à souligner que nous sommes dans la forte tendance haussière actuelle.





Paramètres de l'indicateur





Deux moyennes mobiles constituent un outil simple et puissant pour déterminer les points de sortie. La clé du succès réside dans leur combinaison optimale et le respect des règles de gestion des risques. Cet indicateur MQL5 simplifie le processus en envoyant des signaux en temps réel. Effectuez toujours un backtesting de votre stratégie avant de l'utiliser.



