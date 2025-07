Back Test de 5,000 $ à 35,000,000 millions de dollars - RTR Momentum Trend EA

Ce test Real tick MT5 Back a commencé à 5 000 $ et s’est terminé à 35 000 000 millions de dollars.

7000x le dépôt initial !! Statistiques à la fin de l’article





Durée : 6,5 ans, de janvier 2018 à juin 2024

Real Broker Ticks ( Le réglage le plus approfondi sur MT5 Strategy Tester )

Terminal de données : Darwinex MT5

Effet de levier : 33-1 ( Faible effet de levier )

Plus de 6 000 transactions

Symboles : $USDJPY, GOLD $XAUUSD, $NDX (USTEC), $COST, $META

Exécution du graphique : M5, M15 , (tous les EA font référence à des périodes plus élevées telles que H4, D1 )





Il a utilisé une combinaison de 3 EA, j’ai utilisé une version EA multi-symboles pour ce test arrière :

RTR Momentum Trend Versions EA pour l’or, les actions, les devises





Il a utilisé ultra haut risque, lors de ce back test, a eu une énorme baisse de -80% pour y arriver.

J’ai d’autres résultats qui ont également touché des millions de personnes en utilisant un risque plus faible - mais toujours un risque élevé.

Juste pour montrer que vous pouvez transformer un petit dépôt en argent qui change la vie, sans scalping, day trading ou utilisation d’un effet de levier élevé, simplement Trend Following.

Je suis en train d’essayer de répéter cela pour de VRAI :



Défi haut risque BALLS 2 DA WALL De gros drawdowns attendus, pour un énorme rendement. Je devrai peut-être redéposer plusieurs fois avant d’obtenir une série de gains prolongée.





Les statistiques plus détaillées :

Solde/Équité, 1 sur 4





The numbers behind the graph 2 of 4









Settings used, 3 of 4









Ce test de tick back de Real broker a pris 01:58:01 hh :mm :ss pour être terminé.