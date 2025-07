AW INDICATEUR CANDLE TIME, INSTRUCTION ET DESCRIPTION.

English version of this instruction -> [Instruction]



Notre chaîne YouTube avec les instructions du produit -> [ YouTube ]

_ _

Dans ce guide, nous analyserons tous les paramètres d'entrée de l'indicateur. En général, les paramètres d'entrée sont divisés en blocs thématiques, chacun contenant des paramètres thématiques groupés. Un tel regroupement vous permet de déterminer rapidement où se trouve tel ou tel réglage.

- -

Avantages:



L'indicateur dispose d'un large éventail de paramètres, ce qui vous permet de personnaliser le composant visuel pour la commodité du commerçant.

Affichage du temps jusqu'à la fin de la bougie sur l'intervalle de temps actuel et un affichage plug-in de l'heure jusqu'à la fin de la bougie sur deux intervalles de temps supplémentaires.

L'indicateur de tendance multi-périodes AW Supertrend est intégré et teinte les étiquettes de texte des périodes dans les couleurs de leur direction.

Affichage de l'heure actuelle du serveur du courtier, modifiable par emplacement sur le graphique et taille de police réglable.













Disposition flexible de la disposition des éléments. L'affichage peut être configuré à côté du prix actuel ou dans n'importe quel coin du graphique, qui est ajusté de manière pratique dans les paramètres d'entrée.





Notification sonore intégrée et coloration supplémentaire du temps avant de changer la bougie, le nombre de secondes peut être ajusté dans les variables d'entrée.

_ _

Stratégie:



1) Filtrage des tendances

L'indicateur AW Candle Time est une minuterie multi-période jusqu'à la fin d'une bougie avec un indicateur de tendance intégré. Nous avons intégré l'indicateur AW Supertrend afin d'afficher non seulement le temps jusqu'à la fin de la bougie sur une certaine période, mais également la direction de la tendance sous une forme multi-période.

2) La direction des bougies est haussière / baissière

L'indicateur a une fonction intégrée pour repeindre les étiquettes de texte en fonction de la direction de la bougie sur différentes périodes. C'est-à-dire une couleur d'étiquette pour les bougies haussières et une autre pour les bougies baissières. Ainsi, l'indicateur peut montrer la direction des bougies d'autres délais.





3) Pas de filtration

Fondamentalement, l'indicateur a été créé exactement comme une minuterie pour le temps jusqu'à la fin de la bougie et peut, si nécessaire, n'utiliser que cette fonctionnalité minimale. S'il n'y a pas besoin d'un affichage multi-période de la tendance ou de l'heure du serveur, modifiez-le dans les paramètres d'entrée.

4) Modification du délai

De plus, pour afficher les étiquettes de texte supérieures et inférieures, la possibilité de sélectionner une période de M1 à MN1 est intégrée.

La modification de la période lors de l'affichage des libellés de texte supérieur et inférieur est disponible pour toutes les options de travail : sans filtrage, avec filtrage de tendance et avec filtrage par direction de chandelier. Ainsi, il est possible d'exécuter l'indicateur sur M30 et d'exécuter des éléments multi-périodes, par exemple sur H4 et D1, afin d'utiliser le filtrage de direction de tendance à partir de ces périodes en définissant des points d'entrée sur M30.





- -

Sections des paramètres d'entrée:



Réglages principaux

Principal - Section des paramètres principaux de l'indicateur. Les principaux paramètres de localisation et de stratégie sont situés ici.

Candle_Time_Location - L'emplacement des horodatages jusqu'à la fin de l'heure de la bougie, les options suivantes sont disponibles :

- Emplacement dans le coin supérieur gauche du graphique.

- Emplacement dans le coin supérieur droit du graphique.

- Emplacement dans le coin inférieur gauche du graphique.

- Emplacement dans le coin inférieur droit du graphique.

- Emplacement à droite du prix actuel sur le graphique.

Trend_Strategy - Stratégie de recoloration des étiquettes de texte, les options suivantes sont disponibles :

- Pas de recoloration des étiquettes de texte.

- Recolorer les étiquettes selon la direction haussière/baissière de la bougie.

- Recolorer les étiquettes selon le sens de la tendance selon l'indicateur AW Supertrend.

Show_Server_Time - Activez ou désactivez l'affichage de l'étiquette avec l'heure du serveur.

Server_Time_Location - L'emplacement de l'étiquette de texte qui affiche l'heure du serveur. Peut être dans l'un des quatre coins du graphique.

L'heure des bougies

Candle_Time - La section pour définir l'horodatage jusqu'à la fin de la bougie de la période actuelle.

Show_used_trend_mode_in_this_label - Afficher ou non le mode de tendance sélectionné sur cette étiquette. Si activé, la tendance ou la direction du chandelier sera affichée sur la marque lorsque le paramètre correspondant est sélectionné dans les paramètres principaux.

Font_Size - Taille de police pour l'horodatage du texte jusqu'à la fin de la bougie de la période actuelle.

Temps supérieur

Upper_Time - Section des paramètres de l'étiquette supérieure pour le travail sur plusieurs périodes. Affiche le temps jusqu'à la fin de la bougie sur une période supplémentaire. Peut être utilisé pour le filtrage de temps et de tendances multi-périodes.

Show_Upper_Time_Text - Activez ou désactivez l'affichage de l'étiquette supérieure de la période supplémentaire.

Upper_Timeframe - Choix de la période pour l'étiquette supérieure. Il existe deux options de réglage :

- Afficher le délai supérieur le plus proche. Par exemple, vous avez lancé l'indicateur sur H1, le supérieur le plus proche sera H4. Si vous avez lancé l'indicateur sur M1, le plus proche en haut sera M5. Avec ce paramètre, l'étiquette supérieure du délai supplémentaire sera automatiquement masquée lors du lancement du délai MH1 - car il n'y a pas de délai supérieur.

En sélectionnant une période dans la liste, les options sont disponibles de M1 à MH1 inclus.

Show_used_trend_mode_in_this_label - Afficher ou non le mode de tendance sélectionné sur cette étiquette. Si activé, la tendance ou la direction du chandelier sera affichée sur la marque lorsque le paramètre correspondant est sélectionné dans les paramètres principaux.

Font_Size - Taille de police pour l'horodatage du texte supérieur jusqu'à la fin de la bougie.

Angle_upper_label - Angle d'inclinaison de l'étiquette supérieure par rapport à celle du milieu dans le mode d'affichage " Candle Time Location " = " Au prix ".

Temps_inférieur

Lower_Time - La section des paramètres d'étiquette inférieure pour le travail sur plusieurs périodes. Affiche le temps jusqu'à la fin de la bougie sur une période supplémentaire. De même que l'étiquette supérieure peut être utilisée pour un filtrage supplémentaire.

Show_Lower_Time_Text - Activez ou désactivez l'affichage de l'étiquette inférieure de la période supplémentaire.

Lower_Timeframe - Sélection d'une période à afficher. Il existe deux options de réglage :

- La plus petite période la plus proche par rapport à la période actuelle. Autrement dit, pour les travaux sur H1, l'étiquette affichera des données sur M30. Pour travailler sur D1, l'étiquette affichera des données sur H4, modifiant automatiquement la période de l'étiquette inférieure par rapport à celle en cours. Au lancement sur M1, l'étiquette sera automatiquement masquée, puisque M1 est la plus petite des plages horaires pré-installées sur le terminal de trading.

En sélectionnant une période dans la liste, les options sont disponibles de M1 à MH1 inclus.

Show_used_trend_mode_in_this_label - Activer ou désactiver la recoloration de la couleur du texte de la coche en fonction de la stratégie de tendance sélectionnée dans " Trend_Strategy ".

Taille de police - Taille de la police pour l'horodatage du texte du bas jusqu'à la fin de la bougie.

Angle_lower_label - Angle d'inclinaison de la marque du bas par rapport à la marque du milieu dans le mode d'affichage " Candle_Time_Location " = " At_the_price ".

Supertrend_Settings

Supertrend_Settings - La possibilité d'afficher la direction de la tendance selon l'indicateur AW SuperTrend est intégrée à l'indicateur de temps jusqu'à la fin de la bougie. Cette section des paramètres d'entrée contient tous les réglages de l'indicateur de tendance. Cet indicateur est intégré à AW Candle Time et fonctionnera sans aucune restriction. Ce produit est également disponible en tant qu'indicateur autonome et est fourni gratuitement par nous. Un lien vers la page AW SuperTrend sera situé au bas de cet article.

_Period_ - Période de l'indicateur de tendance. C'est le réglage principal de la sensibilité du signal. Plus la valeur est petite, plus une nouvelle tendance sera détectée rapidement, mais en même temps, plus les fluctuations et les corrections à court terme seront perçues comme de nouveaux signaux. Plus la valeur est élevée, moins l'indicateur sera exposé au bruit du marché et moins il donnera de signaux.

_Multiplicateur_ - Multiplicateur de l'indicateur de tendance. Deuxième réglage de la sensibilité du signal. Plus - plus la filtration est profonde. Dans la plupart des cas - vous pouvez utiliser la valeur par défaut en ajustant la sensibilité avec Période .

Max_bars_for_calculation - Le nombre de bougies sur la base desquelles la direction actuelle de la tendance sera calculée. Dans la plupart des cas, vous pouvez utiliser la valeur par défaut .

Alertes

Alerts_Settings - L'indicateur a des notifications sonores intégrées sur l'approche de l'heure de fermeture de la bougie actuelle, ces notifications peuvent être configurées pour être activées pendant une certaine période de temps avant la fermeture de la bougie, et leur donner également un signal sonore séparé.

Sound_alert - Activer ou désactiver la notification sonore d'une nouvelle bougie.

Seconds_before_new_candle_for_alert - Combien de secondes avant le début d'une nouvelle bougie pour envoyer une notification sonore.

Custom_alert_sound - Cette variable vous permet de définir un son personnalisé pour les alertes. Il existe différents fichiers son dans la bibliothèque du terminal, parmi lesquels vous pouvez choisir le son des notifications. S'il n'y a pas de valeur dans cette variable, la valeur par défaut sera lancée, c'est-à-dire que cette variable ne pourra pas être modifiée inutilement.

Dernières_secondes

Last_Seconds_Settings - La section permettant de définir la repeinture des bougies pendant une période spécifiée avant l'heure de fermeture de la bougie. À un certain moment avant la fermeture de la bougie, les étiquettes de texte peuvent être teintées de couleurs plus vives pour signaler que l'heure de fermeture de la bougie approche.

Painted_last_seconds - Activer ou désactiver la repeinture des étiquettes de texte pendant un intervalle spécifié avant la fin de la bougie avant la fin de la bougie.

Last_seconds_for_paint - Combien de secondes avant la fin de la bougie pour repeindre les étiquettes de texte dans des couleurs plus vives.

up_color_last_seconds - Une couleur plus claire pour une tendance haussière.

Down_color_last_seconds - Une couleur plus claire pour une tendance baissière.

Graphique

Graphics_Settings - Section pour définir les graphiques des indicateurs, le rembourrage, les couleurs et les préfixes.

Font_Size - Taille de police pour les étiquettes de texte.

_Color_ - Couleur primaire pour les étiquettes de texte.

Up_color - Couleur primaire pour une bougie de tendance haussière ou haussière.

Down_color - La couleur principale d'une tendance baissière ou d'une bougie baissière.

X_Server_Time - Décalage horizontal pour l'horodatage du serveur.

Y_Server_Time - Décalage vertical pour l'horodatage du serveur.

X_Time - Retrait horizontal pour l'horodatage jusqu'à la fin de la bougie (lorsqu'il est situé aux coins du graphique).

Y_Time - Décalage vertical de l'horodatage jusqu'à la fin de la bougie (lorsqu'elle est située aux coins du graphique).

Y_offset_between_Time_labels - Retrait entre les horodatages jusqu'à la fin de la bougie (lorsqu'il est situé aux coins du graphique).

Upper_prefix_text - Préfixe de texte pour le texte supérieur.

Lower_prefix_text - Préfixe de texte pour le texte du bas.

X_offset_in_candles - Retrait horizontal dans les bougies pour les horodatages jusqu'à la fin de la bougie (lorsqu'elle est située près du prix actuel).





_ _

Liens:



Indicateur pour les deux plateformes -> [ Version MT4 ] [ Version MT5 ]

Plus de nos produits -> [ Nos produits ]

Notre chaîne YouTube avec les instructions du produit -> [ Youtube ]

Notre chaîne Telegram -> [ Telegram ]

_ _

Service d'assistance et nos actualités -> [ Page officielle ]