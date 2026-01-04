- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCAD
|16
|EURAUD
|13
|EURUSD
|11
|USDCHF
|10
|EURCAD
|9
|NZDCAD
|8
|GBPUSD
|5
|NZDUSD
|4
|AUDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|EURGBP
|3
|EURCHF
|2
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCAD
|-1
|EURAUD
|1
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|0
|GBPUSD
|0
|NZDUSD
|0
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|0
|EURGBP
|0
|EURCHF
|0
|CADCHF
|0
|NZDCHF
|0
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCAD
|-9
|EURAUD
|92
|EURUSD
|52
|USDCHF
|47
|EURCAD
|71
|NZDCAD
|28
|GBPUSD
|38
|NZDUSD
|18
|AUDUSD
|21
|AUDCAD
|-29
|EURGBP
|11
|EURCHF
|8
|CADCHF
|5
|NZDCHF
|3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
VantageFX-Live
|0.00 × 2
Tradestone-Real
|0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 24
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
ICMarkets-MT5
|0.63 × 16
RoboForex-ECN
|0.65 × 4745
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
Alpari-Real01
|0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
RannForex-Server
|0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
FXCC1-Trade
|1.50 × 6
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
ICTrading-MT5-4
|1.69 × 85
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
Esta cuenta está utilizando el Expert Advisor "TradingAdmin", disponible de forma gratuita en el mercado de MQL5: https://www.mql5.com/en/market/product/160858.
El Expert Advisor no tiene costo, y la única condición para poder emplearlo en modo auto-trading es que la cuenta cumpla con los siguientes requisitos:
- La cuenta debe ser de tipo Prime o ECN en el broker RoboForex, ya que estas cuentas ofrecen cero spread y una comisión muy baja, lo que permite un rendimiento óptimo del sistema.
- La cuenta debe estar registrada con el Partner ID "vygct".
- Se requiere un depósito mínimo de 10 USD para activar el Expert Advisor en auto-trading.
De esta manera, cualquier usuario puede acceder al Expert Advisor "TradingAdmin" sin costo adicional, siempre que cumpla con las condiciones de registro y tipo de cuenta en RoboForex.
