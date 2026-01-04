SeñalesSecciones
Juan David Ochoa Garcia

TradingAdmin10

Juan David Ochoa Garcia
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 28%
RoboForex-ECN
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
91
Transacciones Rentables:
87 (95.60%)
Transacciones Irrentables:
4 (4.40%)
Mejor transacción:
0.43 USD
Peor transacción:
-1.95 USD
Beneficio Bruto:
7.01 USD (481 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.02 USD (125 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (2.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2.85 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
10.73%
Carga máxima del depósito:
97.37%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
91
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
1.50
Transacciones Largas:
30 (32.97%)
Transacciones Cortas:
61 (67.03%)
Factor de Beneficio:
1.74
Beneficio Esperado:
0.03 USD
Beneficio medio:
0.08 USD
Pérdidas medias:
-1.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-0.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.95 USD (1)
Crecimiento al mes:
28.45%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.60 USD
Máxima:
2.00 USD (16.79%)
Reducción relativa:
De balance:
16.62% (1.98 USD)
De fondos:
23.17% (2.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCAD 16
EURAUD 13
EURUSD 11
USDCHF 10
EURCAD 9
NZDCAD 8
GBPUSD 5
NZDUSD 4
AUDUSD 4
AUDCAD 4
EURGBP 3
EURCHF 2
CADCHF 1
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCAD -1
EURAUD 1
EURUSD 1
USDCHF 1
EURCAD 1
NZDCAD 0
GBPUSD 0
NZDUSD 0
AUDUSD 0
AUDCAD 0
EURGBP 0
EURCHF 0
CADCHF 0
NZDCHF 0
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCAD -9
EURAUD 92
EURUSD 52
USDCHF 47
EURCAD 71
NZDCAD 28
GBPUSD 38
NZDUSD 18
AUDUSD 21
AUDCAD -29
EURGBP 11
EURCHF 8
CADCHF 5
NZDCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.43 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 34
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.03 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.63 × 16
RoboForex-ECN
0.65 × 4745
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
FXCC1-Trade
1.50 × 6
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
ICTrading-MT5-4
1.69 × 85
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
otros 118...
Esta cuenta está utilizando el Expert Advisor "TradingAdmin", disponible de forma gratuita en el mercado de MQL5: https://www.mql5.com/en/market/product/160858.

El Expert Advisor no tiene costo, y la única condición para poder emplearlo en modo auto-trading es que la cuenta cumpla con los siguientes requisitos:

  • La cuenta debe ser de tipo Prime o ECN en el broker RoboForex, ya que estas cuentas ofrecen cero spread y una comisión muy baja, lo que permite un rendimiento óptimo del sistema.
  • La cuenta debe estar registrada con el Partner ID "vygct".
  • Se requiere un depósito mínimo de 10 USD para activar el Expert Advisor en auto-trading.

De esta manera, cualquier usuario puede acceder al Expert Advisor "TradingAdmin" sin costo adicional, siempre que cumpla con las condiciones de registro y tipo de cuenta en RoboForex.


No hay comentarios
