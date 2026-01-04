시그널섹션
Juan David Ochoa Garcia

TradingAdmin

Juan David Ochoa Garcia
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 6%
RoboForex-ECN
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
53
이익 거래:
51 (96.22%)
손실 거래:
2 (3.77%)
최고의 거래:
0.26 USD
최악의 거래:
-1.95 USD
총 수익:
3.94 USD (253 pips)
총 손실:
-3.31 USD (125 pips)
연속 최대 이익:
33 (2.20 USD)
연속 최대 이익:
2.20 USD (33)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
14.68%
최대 입금량:
97.37%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
53
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
0.32
롱(주식매수):
19 (35.85%)
숏(주식차입매도):
34 (64.15%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
0.01 USD
평균 이익:
0.08 USD
평균 손실:
-1.66 USD
연속 최대 손실:
1 (-1.95 USD)
연속 최대 손실:
-1.95 USD (1)
월별 성장률:
5.99%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.60 USD
최대한의:
2.00 USD (16.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.62% (1.98 USD)
자본금별:
23.17% (2.47 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCHF 10
EURUSD 10
USDCAD 5
EURCAD 5
GBPUSD 5
NZDUSD 4
AUDCAD 4
EURGBP 3
AUDUSD 2
NZDCAD 2
CADCHF 1
NZDCHF 1
EURAUD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCHF 1
EURUSD 0
USDCAD -2
EURCAD 0
GBPUSD 0
NZDUSD 0
AUDCAD 0
EURGBP 0
AUDUSD 0
NZDCAD 0
CADCHF 0
NZDCHF 0
EURAUD 0
1 2 3
1 2 3
1 2 3
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCHF 47
EURUSD 46
USDCAD -64
EURCAD 28
GBPUSD 38
NZDUSD 18
AUDCAD -29
EURGBP 11
AUDUSD 12
NZDCAD 7
CADCHF 5
NZDCHF 3
EURAUD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +0.26 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2.20 USD
연속 최대 손실: -1.95 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarkets-MT5
0.63 × 16
RoboForex-ECN
0.64 × 4732
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
ICTrading-MT5-4
1.69 × 85
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
118 더...
This account is running the Expert Advisor "TradingAdmin", which is available for free on the MQL5 Market: https://www.mql5.com/en/market/product/160858.

The Expert Advisor itself is completely free, and the only conditions to use it in auto-trading mode are:

  • The account must be a Prime or ECN type with the broker RoboForex, since these accounts provide zero spread and very low commissions, ensuring optimal system performance.
  • The account must be registered with the Partner ID "vygct".
  • A minimum deposit of 10 USD is required to activate the Expert Advisor in auto-trading.

This way, any user can access and run the TradingAdmin Expert Advisor at no additional cost, provided they meet the registration and account type requirements with RoboForex.


