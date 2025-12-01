- Incremento
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
15 (30.61%)
Transacciones Irrentables:
34 (69.39%)
Mejor transacción:
49.80 USD
Peor transacción:
-41.67 USD
Beneficio Bruto:
673.45 USD (68 058 pips)
Pérdidas Brutas:
-830.49 USD (82 139 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (227.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
227.30 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
54.10%
Carga máxima del depósito:
21.95%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
-0.43
Transacciones Largas:
46 (93.88%)
Transacciones Cortas:
3 (6.12%)
Factor de Beneficio:
0.81
Beneficio Esperado:
-3.20 USD
Beneficio medio:
44.90 USD
Pérdidas medias:
-24.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-280.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-280.97 USD (12)
Crecimiento al mes:
-14.02%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
365.27 USD
Máxima:
365.27 USD (42.23%)
Reducción relativa:
De balance:
43.18% (365.27 USD)
De fondos:
8.78% (55.68 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-157
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +49.80 USD
Peor transacción: -42 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +227.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -280.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...
