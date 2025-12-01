- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (88.89%)
En iyi işlem:
41.40 USD
En kötü işlem:
-30.98 USD
Brüt kâr:
41.40 USD (4 160 pips)
Brüt zarar:
-183.17 USD (18 153 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (41.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.40 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.70
Alım-satım etkinliği:
39.12%
Maks. mevduat yükü:
9.63%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
7 (77.78%)
Satış işlemleri:
2 (22.22%)
Kâr faktörü:
0.23
Beklenen getiri:
-15.75 USD
Ortalama kâr:
41.40 USD
Ortalama zarar:
-22.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-132.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.55 USD (6)
Aylık büyüme:
-16.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
141.77 USD
Maksimum:
141.77 USD (16.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.49% (141.77 USD)
Varlığa göre:
5.92% (50.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-142
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.40 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +41.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -132.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-16%
0
0
USD
USD
699
USD
USD
1
0%
9
11%
39%
0.22
-15.75
USD
USD
16%
1:50