- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
1 (11.11%)
Loss Trade:
8 (88.89%)
Best Trade:
41.40 USD
Worst Trade:
-30.98 USD
Profitto lordo:
41.40 USD (4 160 pips)
Perdita lorda:
-183.17 USD (18 153 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (41.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.70
Attività di trading:
39.12%
Massimo carico di deposito:
9.63%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
0.23
Profitto previsto:
-15.75 USD
Profitto medio:
41.40 USD
Perdita media:
-22.90 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-132.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-132.55 USD (6)
Crescita mensile:
-16.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
141.77 USD
Massimale:
141.77 USD (16.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.49% (141.77 USD)
Per equità:
5.92% (50.31 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-142
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.40 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +41.40 USD
Massima perdita consecutiva: -132.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
