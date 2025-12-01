- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
48
盈利交易:
15 (31.25%)
亏损交易:
33 (68.75%)
最好交易:
49.80 USD
最差交易:
-41.67 USD
毛利:
673.45 USD (68 058 pips)
毛利亏损:
-810.29 USD (80 139 pips)
最大连续赢利:
5 (227.30 USD)
最大连续盈利:
227.30 USD (5)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
54.10%
最大入金加载:
21.95%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
11 小时
采收率:
-0.37
长期交易:
45 (93.75%)
短期交易:
3 (6.25%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-2.85 USD
平均利润:
44.90 USD
平均损失:
-24.55 USD
最大连续失误:
12 (-280.97 USD)
最大连续亏损:
-280.97 USD (12)
每月增长:
-11.19%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
365.27 USD
最大值:
365.27 USD (42.23%)
相对跌幅:
结余:
43.18% (365.27 USD)
净值:
8.03% (45.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-137
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.80 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +227.30 USD
最大连续亏损: -280.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-11%
0
0
USD
USD
634
USD
USD
4
0%
48
31%
54%
0.83
-2.85
USD
USD
43%
1:50