Negociações:
49
Negociações com lucro:
15 (30.61%)
Negociações com perda:
34 (69.39%)
Melhor negociação:
49.80 USD
Pior negociação:
-41.67 USD
Lucro bruto:
673.45 USD (68 058 pips)
Perda bruta:
-830.49 USD (82 139 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (227.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
227.30 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
54.10%
Depósito máximo carregado:
21.95%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
46 (93.88%)
Negociações curtas:
3 (6.12%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-3.20 USD
Lucro médio:
44.90 USD
Perda média:
-24.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-280.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-280.97 USD (12)
Crescimento mensal:
-14.02%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
365.27 USD
Máximo:
365.27 USD (42.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.18% (365.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.78% (55.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-157
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +49.80 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +227.30 USD
Máxima perda consecutiva: -280.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
