- 자본
- 축소
트레이드:
65
이익 거래:
20 (30.76%)
손실 거래:
45 (69.23%)
최고의 거래:
49.80 USD
최악의 거래:
-41.67 USD
총 수익:
892.15 USD (90 101 pips)
총 손실:
-1 123.48 USD (111 095 pips)
연속 최대 이익:
5 (227.30 USD)
연속 최대 이익:
227.30 USD (5)
샤프 비율:
-0.07
거래 활동:
54.85%
최대 입금량:
21.95%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
-0.63
롱(주식매수):
60 (92.31%)
숏(주식차입매도):
5 (7.69%)
수익 요인:
0.79
기대수익:
-3.56 USD
평균 이익:
44.61 USD
평균 손실:
-24.97 USD
연속 최대 손실:
12 (-280.97 USD)
연속 최대 손실:
-280.97 USD (12)
월별 성장률:
20.45%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
365.27 USD
최대한의:
365.27 USD (42.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.18% (365.27 USD)
자본금별:
9.29% (57.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-231
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +49.80 USD
최악의 거래: -42 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +227.30 USD
연속 최대 손실: -280.97 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-24%
0
0
USD
USD
529
USD
USD
6
0%
65
30%
55%
0.79
-3.56
USD
USD
43%
1:50