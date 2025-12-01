- Прирост
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
13 (28.88%)
Убыточных трейдов:
32 (71.11%)
Лучший трейд:
49.80 USD
Худший трейд:
-41.67 USD
Общая прибыль:
575.85 USD (58 058 pips)
Общий убыток:
-790.09 USD (78 139 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (227.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
227.30 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
50.84%
Макс. загрузка депозита:
21.95%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.59
Длинных трейдов:
42 (93.33%)
Коротких трейдов:
3 (6.67%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-4.76 USD
Средняя прибыль:
44.30 USD
Средний убыток:
-24.69 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-280.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-280.97 USD (12)
Прирост в месяц:
-22.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
365.27 USD
Максимальная:
365.27 USD (42.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.18% (365.27 USD)
По эквити:
8.03% (45.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-214
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.80 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +227.30 USD
Макс. убыток в серии: -280.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-22%
0
0
USD
USD
557
USD
USD
4
0%
45
28%
51%
0.72
-4.76
USD
USD
43%
1:50