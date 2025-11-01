SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / XAUUSD Breakout
Muhammad Rofiqul A'la

XAUUSD Breakout

Muhammad Rofiqul A'la
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 252%
MaxrichGroup-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
43
Transacciones Rentables:
40 (93.02%)
Transacciones Irrentables:
3 (6.98%)
Mejor transacción:
473.68 USD
Peor transacción:
-798.75 USD
Beneficio Bruto:
7 672.02 USD (12 157 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 909.75 USD (3 055 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (4 038.07 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 038.07 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.49
Actividad comercial:
1.44%
Carga máxima del depósito:
10.58%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
4.51
Transacciones Largas:
26 (60.47%)
Transacciones Cortas:
17 (39.53%)
Factor de Beneficio:
4.02
Beneficio Esperado:
134.01 USD
Beneficio medio:
191.80 USD
Pérdidas medias:
-636.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-798.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-798.75 USD (1)
Crecimiento al mes:
78.34%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
454.50 USD
Máxima:
1 276.33 USD (21.27%)
Reducción relativa:
De balance:
25.51% (1 276.33 USD)
De fondos:
15.18% (727.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +473.68 USD
Peor transacción: -799 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +4 038.07 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -798.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 196...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Running with EA Gold Breakout, use 15% risk of equity and always compound. 
No hay comentarios
2025.12.17 23:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 23:41
No swaps are charged
2025.12.08 23:41
No swaps are charged
2025.12.08 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 20:11
No swaps are charged
2025.12.07 20:11
No swaps are charged
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 05:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
XAUUSD Breakout
30 USD al mes
252%
0
0
USD
6.8K
USD
10
100%
43
93%
1%
4.01
134.01
USD
26%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.