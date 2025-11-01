- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
42
Прибыльных трейдов:
39 (92.85%)
Убыточных трейдов:
3 (7.14%)
Лучший трейд:
473.68 USD
Худший трейд:
-798.75 USD
Общая прибыль:
7 275.30 USD (11 800 pips)
Общий убыток:
-1 909.75 USD (3 055 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (3 641.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 641.35 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
1.44%
Макс. загрузка депозита:
10.58%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
4.20
Длинных трейдов:
25 (59.52%)
Коротких трейдов:
17 (40.48%)
Профит фактор:
3.81
Мат. ожидание:
127.75 USD
Средняя прибыль:
186.55 USD
Средний убыток:
-636.58 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-798.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-798.75 USD (1)
Прирост в месяц:
100.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
454.50 USD
Максимальная:
1 276.33 USD (21.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.51% (1 276.33 USD)
По эквити:
15.18% (727.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +473.68 USD
Худший трейд: -799 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3 641.35 USD
Макс. убыток в серии: -798.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Running with EA Gold Breakout, use 15% risk of equity and always compound.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
231%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
10
100%
42
92%
1%
3.80
127.75
USD
USD
26%
1:200