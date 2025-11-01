シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / XAUUSD Breakout
Muhammad Rofiqul A'la

XAUUSD Breakout

Muhammad Rofiqul A'la
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 252%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
40 (93.02%)
損失トレード:
3 (6.98%)
ベストトレード:
473.68 USD
最悪のトレード:
-798.75 USD
総利益:
7 672.02 USD (12 157 pips)
総損失:
-1 909.75 USD (3 055 pips)
最大連続の勝ち:
25 (4 038.07 USD)
最大連続利益:
4 038.07 USD (25)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
1.44%
最大入金額:
10.58%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
4.51
長いトレード:
26 (60.47%)
短いトレード:
17 (39.53%)
プロフィットファクター:
4.02
期待されたペイオフ:
134.01 USD
平均利益:
191.80 USD
平均損失:
-636.58 USD
最大連続の負け:
1 (-798.75 USD)
最大連続損失:
-798.75 USD (1)
月間成長:
78.34%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
454.50 USD
最大の:
1 276.33 USD (21.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.51% (1 276.33 USD)
エクイティによる:
15.18% (727.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 5.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +473.68 USD
最悪のトレード: -799 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +4 038.07 USD
最大連続損失: -798.75 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Running with EA Gold Breakout, use 15% risk of equity and always compound. 
レビューなし
2025.12.17 23:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 23:41
No swaps are charged
2025.12.08 23:41
No swaps are charged
2025.12.08 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 20:11
No swaps are charged
2025.12.07 20:11
No swaps are charged
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 05:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
