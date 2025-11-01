- 成長
トレード:
43
利益トレード:
40 (93.02%)
損失トレード:
3 (6.98%)
ベストトレード:
473.68 USD
最悪のトレード:
-798.75 USD
総利益:
7 672.02 USD (12 157 pips)
総損失:
-1 909.75 USD (3 055 pips)
最大連続の勝ち:
25 (4 038.07 USD)
最大連続利益:
4 038.07 USD (25)
シャープレシオ:
0.49
取引アクティビティ:
1.44%
最大入金額:
10.58%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
4.51
長いトレード:
26 (60.47%)
短いトレード:
17 (39.53%)
プロフィットファクター:
4.02
期待されたペイオフ:
134.01 USD
平均利益:
191.80 USD
平均損失:
-636.58 USD
最大連続の負け:
1 (-798.75 USD)
最大連続損失:
-798.75 USD (1)
月間成長:
78.34%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
454.50 USD
最大の:
1 276.33 USD (21.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.51% (1 276.33 USD)
エクイティによる:
15.18% (727.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +473.68 USD
最悪のトレード: -799 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +4 038.07 USD
最大連続損失: -798.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Running with EA Gold Breakout, use 15% risk of equity and always compound.
レビューなし
