- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
40 (93.02%)
亏损交易:
3 (6.98%)
最好交易:
473.68 USD
最差交易:
-798.75 USD
毛利:
7 672.02 USD (12 157 pips)
毛利亏损:
-1 909.75 USD (3 055 pips)
最大连续赢利:
25 (4 038.07 USD)
最大连续盈利:
4 038.07 USD (25)
夏普比率:
0.49
交易活动:
1.44%
最大入金加载:
10.58%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
10 分钟
采收率:
4.51
长期交易:
26 (60.47%)
短期交易:
17 (39.53%)
利润因子:
4.02
预期回报:
134.01 USD
平均利润:
191.80 USD
平均损失:
-636.58 USD
最大连续失误:
1 (-798.75 USD)
最大连续亏损:
-798.75 USD (1)
每月增长:
78.34%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
454.50 USD
最大值:
1 276.33 USD (21.27%)
相对跌幅:
结余:
25.51% (1 276.33 USD)
净值:
15.18% (727.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +473.68 USD
最差交易: -799 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4 038.07 USD
最大连续亏损: -798.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Running with EA Gold Breakout, use 15% risk of equity and always compound.
没有评论
