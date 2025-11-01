SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / XAUUSD Breakout
Muhammad Rofiqul A'la

XAUUSD Breakout

Muhammad Rofiqul A'la
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 252%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
40 (93.02%)
Negociações com perda:
3 (6.98%)
Melhor negociação:
473.68 USD
Pior negociação:
-798.75 USD
Lucro bruto:
7 672.02 USD (12 157 pips)
Perda bruta:
-1 909.75 USD (3 055 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (4 038.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 038.07 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
1.44%
Depósito máximo carregado:
10.58%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
4.51
Negociações longas:
26 (60.47%)
Negociações curtas:
17 (39.53%)
Fator de lucro:
4.02
Valor esperado:
134.01 USD
Lucro médio:
191.80 USD
Perda média:
-636.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-798.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-798.75 USD (1)
Crescimento mensal:
78.34%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
454.50 USD
Máximo:
1 276.33 USD (21.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.51% (1 276.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.18% (727.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +473.68 USD
Pior negociação: -799 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +4 038.07 USD
Máxima perda consecutiva: -798.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
Running with EA Gold Breakout, use 15% risk of equity and always compound. 
Sem comentários
2025.12.17 23:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 23:41
No swaps are charged
2025.12.08 23:41
No swaps are charged
2025.12.08 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 20:11
No swaps are charged
2025.12.07 20:11
No swaps are charged
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 05:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
XAUUSD Breakout
30 USD por mês
252%
0
0
USD
6.8K
USD
10
100%
43
93%
1%
4.01
134.01
USD
26%
1:200
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.