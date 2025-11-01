- Crescimento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
40 (93.02%)
Negociações com perda:
3 (6.98%)
Melhor negociação:
473.68 USD
Pior negociação:
-798.75 USD
Lucro bruto:
7 672.02 USD (12 157 pips)
Perda bruta:
-1 909.75 USD (3 055 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (4 038.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 038.07 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
1.44%
Depósito máximo carregado:
10.58%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
4.51
Negociações longas:
26 (60.47%)
Negociações curtas:
17 (39.53%)
Fator de lucro:
4.02
Valor esperado:
134.01 USD
Lucro médio:
191.80 USD
Perda média:
-636.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-798.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-798.75 USD (1)
Crescimento mensal:
78.34%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
454.50 USD
Máximo:
1 276.33 USD (21.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.51% (1 276.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.18% (727.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|9.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Running with EA Gold Breakout, use 15% risk of equity and always compound.
Sem comentários
