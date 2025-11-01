- 자본
- 축소
트레이드:
49
이익 거래:
45 (91.83%)
손실 거래:
4 (8.16%)
최고의 거래:
473.68 USD
최악의 거래:
-1 266.87 USD
총 수익:
9 013.92 USD (13 424 pips)
총 손실:
-3 176.62 USD (4 091 pips)
연속 최대 이익:
25 (4 038.07 USD)
연속 최대 이익:
4 038.07 USD (25)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
1.44%
최대 입금량:
12.13%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
4.57
롱(주식매수):
30 (61.22%)
숏(주식차입매도):
19 (38.78%)
수익 요인:
2.84
기대수익:
119.13 USD
평균 이익:
200.31 USD
평균 손실:
-794.16 USD
연속 최대 손실:
1 (-1 266.87 USD)
연속 최대 손실:
-1 266.87 USD (1)
월별 성장률:
54.45%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
454.50 USD
최대한의:
1 276.33 USD (21.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.51% (1 276.33 USD)
자본금별:
15.18% (727.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +473.68 USD
최악의 거래: -1 267 USD
연속 최대 이익: 25
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +4 038.07 USD
연속 최대 손실: -1 266.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Running with EA Gold Breakout, use 15% risk of equity and always compound.
리뷰 없음
