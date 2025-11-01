SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / XAUUSD Breakout
Muhammad Rofiqul A'la

XAUUSD Breakout

Muhammad Rofiqul A'la
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 209%
MaxrichGroup-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
41 (91.11%)
Verlusttrades:
4 (8.89%)
Bester Trade:
473.68 USD
Schlechtester Trade:
-1 266.87 USD
Bruttoprofit:
8 119.72 USD (12 537 pips)
Bruttoverlust:
-3 176.62 USD (4 091 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (4 038.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 038.07 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
1.44%
Max deposit load:
12.13%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
3.87
Long-Positionen:
27 (60.00%)
Short-Positionen:
18 (40.00%)
Profit-Faktor:
2.56
Mathematische Gewinnerwartung:
109.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
198.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-794.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1 266.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 266.87 USD (1)
Wachstum pro Monat :
52.40%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
454.50 USD
Maximaler:
1 276.33 USD (21.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.51% (1 276.33 USD)
Kapital:
15.18% (727.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 8.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +473.68 USD
Schlechtester Trade: -1 267 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 038.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 266.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Running with EA Gold Breakout, use 15% risk of equity and always compound. 
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 23:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 23:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 23:41
No swaps are charged
2025.12.08 23:41
No swaps are charged
2025.12.08 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 20:11
No swaps are charged
2025.12.07 20:11
No swaps are charged
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 05:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.01 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
XAUUSD Breakout
30 USD pro Monat
209%
0
0
USD
5.9K
USD
10
100%
45
91%
1%
2.55
109.85
USD
26%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.