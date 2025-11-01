- Wachstum
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
41 (91.11%)
Verlusttrades:
4 (8.89%)
Bester Trade:
473.68 USD
Schlechtester Trade:
-1 266.87 USD
Bruttoprofit:
8 119.72 USD (12 537 pips)
Bruttoverlust:
-3 176.62 USD (4 091 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (4 038.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 038.07 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
1.44%
Max deposit load:
12.13%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
9 Minuten
Erholungsfaktor:
3.87
Long-Positionen:
27 (60.00%)
Short-Positionen:
18 (40.00%)
Profit-Faktor:
2.56
Mathematische Gewinnerwartung:
109.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
198.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-794.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1 266.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 266.87 USD (1)
Wachstum pro Monat :
52.40%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
454.50 USD
Maximaler:
1 276.33 USD (21.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.51% (1 276.33 USD)
Kapital:
15.18% (727.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Bester Trade: +473.68 USD
Schlechtester Trade: -1 267 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 038.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 266.87 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Running with EA Gold Breakout, use 15% risk of equity and always compound.
