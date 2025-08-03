SeñalesSecciones
Thester Terry Carrirolo

GOLDO

Thester Terry Carrirolo
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 8%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 381
Transacciones Rentables:
971 (70.31%)
Transacciones Irrentables:
410 (29.69%)
Mejor transacción:
238.23 EUR
Peor transacción:
-347.09 EUR
Beneficio Bruto:
3 740.80 EUR (144 907 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 594.08 EUR (121 876 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
55 (76.78 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
281.71 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
70.79%
Carga máxima del depósito:
34.61%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
0.10
Transacciones Largas:
693 (50.18%)
Transacciones Cortas:
688 (49.82%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.11 EUR
Beneficio medio:
3.85 EUR
Pérdidas medias:
-8.77 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 148.84 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 148.84 EUR (9)
Crecimiento al mes:
4.79%
Pronóstico anual:
58.16%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
179.24 EUR
Máxima:
1 407.06 EUR (29.76%)
Reducción relativa:
De balance:
24.73% (1 407.06 EUR)
De fondos:
11.94% (700.08 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1032
EURUSD 54
EURCAD 53
EURAUD 35
GBPAUD 34
USDCAD 29
USDCHF 29
GBPCAD 28
AUDUSD 20
AUDCAD 12
NZDCAD 12
EURCHF 10
CADCHF 9
AUDNZD 5
NZDUSD 4
EURNZD 4
EURGBP 3
USDJPY 3
AUDCHF 2
GBPNZD 1
GBPJPY 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 331
EURUSD 94
EURCAD 54
EURAUD 38
GBPAUD 37
USDCAD 28
USDCHF 46
GBPCAD 33
AUDUSD 29
AUDCAD -16
NZDCAD 11
EURCHF -3
CADCHF 6
AUDNZD -529
NZDUSD 5
EURNZD 6
EURGBP 10
USDJPY -8
AUDCHF -4
GBPNZD -1
GBPJPY -1
GBPUSD 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 27K
EURUSD 3.5K
EURCAD 3.8K
EURAUD 569
GBPAUD 2.2K
USDCAD 2.2K
USDCHF 1.8K
GBPCAD -3.8K
AUDUSD 1.2K
AUDCAD -886
NZDCAD 551
EURCHF 133
CADCHF 610
AUDNZD -15K
NZDUSD 107
EURNZD 239
EURGBP 259
USDJPY -513
AUDCHF 199
GBPNZD -129
GBPJPY -149
GBPUSD 102
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +238.23 EUR
Peor transacción: -347 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +76.78 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 148.84 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
TTCM-Live3
0.29 × 7
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
Pepperstone-Demo01
0.32 × 1614
UniverseWheel-Live
0.32 × 87
Axiory-Live
0.33 × 42
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
0.35 × 83
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.38 × 269
RoboForexEU-ECN
0.38 × 870
ICMarkets-Live18
0.39 × 1407
otros 530...
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 02:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 01:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 21:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 21:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 21:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 21:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
