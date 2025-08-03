SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MM TUR
Thester Terry Carrirolo

MM TUR

Thester Terry Carrirolo
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 6%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
304
Profit Trade:
282 (92.76%)
Loss Trade:
22 (7.24%)
Best Trade:
82.93 EUR
Worst Trade:
-32.78 EUR
Profitto lordo:
594.25 EUR (33 579 pips)
Perdita lorda:
-293.92 EUR (19 714 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (76.78 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
101.99 EUR (27)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
99.47%
Massimo carico di deposito:
2.35%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.71
Long Trade:
155 (50.99%)
Short Trade:
149 (49.01%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
0.99 EUR
Profitto medio:
2.11 EUR
Perdita media:
-13.36 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-80.92 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-80.92 EUR (3)
Crescita mensile:
5.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
80.92 EUR (2.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.24% (80.92 EUR)
Per equità:
6.43% (325.15 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 52
EURUSD 41
EURAUD 35
GBPAUD 34
USDCAD 29
GBPCAD 28
USDCHF 21
AUDUSD 20
NZDCAD 11
AUDCAD 10
EURCHF 9
CADCHF 8
EURGBP 2
GBPNZD 1
GBPJPY 1
AUDNZD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 53
EURUSD 63
EURAUD 38
GBPAUD 37
USDCAD 28
GBPCAD 33
USDCHF 29
AUDUSD 29
NZDCAD 10
AUDCAD 5
EURCHF 14
CADCHF 5
EURGBP 2
GBPNZD -1
GBPJPY -1
AUDNZD 0
AUDCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 3.7K
EURUSD 3.3K
EURAUD 569
GBPAUD 2.2K
USDCAD 2.2K
GBPCAD -3.8K
USDCHF 2K
AUDUSD 1.2K
NZDCAD 454
AUDCAD 881
EURCHF 841
CADCHF 509
EURGBP 150
GBPNZD -129
GBPJPY -149
AUDNZD 100
AUDCHF 101
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +82.93 EUR
Worst Trade: -33 EUR
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +76.78 EUR
Massima perdita consecutiva: -80.92 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 10
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 2
mForex-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
ICMarkets-Live17
0.17 × 30
UniverseWheel-Live
0.22 × 67
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.30 × 1369
Exness-Real18
0.31 × 16
JustForex-Live
0.31 × 191
Just2Trade-Real2
0.33 × 383
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
ICMarkets-Live19
0.37 × 483
Axiory-Live
0.37 × 38
ICMarkets-Live3
0.38 × 269
ICMarkets-Live18
0.38 × 1401
WindsorBrokersBZ-REAL
0.39 × 46
505 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.06 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 21:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 21:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 21:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 21:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 21:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MM TUR
100USD al mese
6%
0
0
USD
15K
EUR
8
100%
304
92%
99%
2.02
0.99
EUR
6%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.