- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
304
Profit Trade:
282 (92.76%)
Loss Trade:
22 (7.24%)
Best Trade:
82.93 EUR
Worst Trade:
-32.78 EUR
Profitto lordo:
594.25 EUR (33 579 pips)
Perdita lorda:
-293.92 EUR (19 714 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (76.78 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
101.99 EUR (27)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
99.47%
Massimo carico di deposito:
2.35%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.71
Long Trade:
155 (50.99%)
Short Trade:
149 (49.01%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
0.99 EUR
Profitto medio:
2.11 EUR
Perdita media:
-13.36 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-80.92 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-80.92 EUR (3)
Crescita mensile:
5.30%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
80.92 EUR (2.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.24% (80.92 EUR)
Per equità:
6.43% (325.15 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|52
|EURUSD
|41
|EURAUD
|35
|GBPAUD
|34
|USDCAD
|29
|GBPCAD
|28
|USDCHF
|21
|AUDUSD
|20
|NZDCAD
|11
|AUDCAD
|10
|EURCHF
|9
|CADCHF
|8
|EURGBP
|2
|GBPNZD
|1
|GBPJPY
|1
|AUDNZD
|1
|AUDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|53
|EURUSD
|63
|EURAUD
|38
|GBPAUD
|37
|USDCAD
|28
|GBPCAD
|33
|USDCHF
|29
|AUDUSD
|29
|NZDCAD
|10
|AUDCAD
|5
|EURCHF
|14
|CADCHF
|5
|EURGBP
|2
|GBPNZD
|-1
|GBPJPY
|-1
|AUDNZD
|0
|AUDCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|3.7K
|EURUSD
|3.3K
|EURAUD
|569
|GBPAUD
|2.2K
|USDCAD
|2.2K
|GBPCAD
|-3.8K
|USDCHF
|2K
|AUDUSD
|1.2K
|NZDCAD
|454
|AUDCAD
|881
|EURCHF
|841
|CADCHF
|509
|EURGBP
|150
|GBPNZD
|-129
|GBPJPY
|-149
|AUDNZD
|100
|AUDCHF
|101
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +82.93 EUR
Worst Trade: -33 EUR
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +76.78 EUR
Massima perdita consecutiva: -80.92 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 10
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
ICMarkets-Live17
|0.17 × 30
|
UniverseWheel-Live
|0.22 × 67
|
IronFXBM-Real4
|0.24 × 153
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.30 × 1369
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
JustForex-Live
|0.31 × 191
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 383
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
ICMarkets-Live19
|0.37 × 483
|
Axiory-Live
|0.37 × 38
|
ICMarkets-Live3
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1401
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.39 × 46
505 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
6%
0
0
USD
USD
15K
EUR
EUR
8
100%
304
92%
99%
2.02
0.99
EUR
EUR
6%
1:500