Thester Terry Carrirolo

MM TUR

Thester Terry Carrirolo
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
304
Kârla kapanan işlemler:
282 (92.76%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (7.24%)
En iyi işlem:
82.93 EUR
En kötü işlem:
-32.78 EUR
Brüt kâr:
594.25 EUR (33 579 pips)
Brüt zarar:
-293.92 EUR (19 714 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (76.78 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
101.99 EUR (27)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
99.47%
Maks. mevduat yükü:
2.35%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.71
Alış işlemleri:
155 (50.99%)
Satış işlemleri:
149 (49.01%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
0.99 EUR
Ortalama kâr:
2.11 EUR
Ortalama zarar:
-13.36 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-80.92 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-80.92 EUR (3)
Aylık büyüme:
5.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
80.92 EUR (2.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.24% (80.92 EUR)
Varlığa göre:
6.43% (325.15 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 52
EURUSD 41
EURAUD 35
GBPAUD 34
USDCAD 29
GBPCAD 28
USDCHF 21
AUDUSD 20
NZDCAD 11
AUDCAD 10
EURCHF 9
CADCHF 8
EURGBP 2
GBPNZD 1
GBPJPY 1
AUDNZD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 53
EURUSD 63
EURAUD 38
GBPAUD 37
USDCAD 28
GBPCAD 33
USDCHF 29
AUDUSD 29
NZDCAD 10
AUDCAD 5
EURCHF 14
CADCHF 5
EURGBP 2
GBPNZD -1
GBPJPY -1
AUDNZD 0
AUDCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 3.7K
EURUSD 3.3K
EURAUD 569
GBPAUD 2.2K
USDCAD 2.2K
GBPCAD -3.8K
USDCHF 2K
AUDUSD 1.2K
NZDCAD 454
AUDCAD 881
EURCHF 841
CADCHF 509
EURGBP 150
GBPNZD -129
GBPJPY -149
AUDNZD 100
AUDCHF 101
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +82.93 EUR
En kötü işlem: -33 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +76.78 EUR
Maksimum ardışık zarar: -80.92 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 10
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 2
mForex-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
ICMarkets-Live17
0.17 × 30
UniverseWheel-Live
0.22 × 67
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.30 × 1369
Exness-Real18
0.31 × 16
JustForex-Live
0.31 × 191
Just2Trade-Real2
0.33 × 383
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
ICMarkets-Live19
0.37 × 483
Axiory-Live
0.37 × 38
ICMarkets-Live3
0.38 × 269
ICMarkets-Live18
0.38 × 1401
WindsorBrokersBZ-REAL
0.39 × 46
İnceleme yok
2025.08.06 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 21:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 21:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 21:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 21:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 21:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.