SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / GOLDO
Thester Terry Carrirolo

GOLDO

Thester Terry Carrirolo
0 reviews
Reliability
21 weeks
0 / 0 USD
Copy for 100 USD per month
growth since 2025 8%
RoboForex-ECN
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 381
Profit Trades:
971 (70.31%)
Loss Trades:
410 (29.69%)
Best trade:
238.23 EUR
Worst trade:
-347.09 EUR
Gross Profit:
3 740.80 EUR (144 907 pips)
Gross Loss:
-3 594.08 EUR (121 876 pips)
Maximum consecutive wins:
55 (76.78 EUR)
Maximal consecutive profit:
281.71 EUR (8)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
70.79%
Max deposit load:
34.61%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
29
Avg holding time:
16 hours
Recovery Factor:
0.10
Long Trades:
693 (50.18%)
Short Trades:
688 (49.82%)
Profit Factor:
1.04
Expected Payoff:
0.11 EUR
Average Profit:
3.85 EUR
Average Loss:
-8.77 EUR
Maximum consecutive losses:
9 (-1 148.84 EUR)
Maximal consecutive loss:
-1 148.84 EUR (9)
Monthly growth:
4.79%
Annual Forecast:
58.16%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
179.24 EUR
Maximal:
1 407.06 EUR (29.76%)
Relative drawdown:
By Balance:
24.73% (1 407.06 EUR)
By Equity:
11.94% (700.08 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 1032
EURUSD 54
EURCAD 53
EURAUD 35
GBPAUD 34
USDCAD 29
USDCHF 29
GBPCAD 28
AUDUSD 20
AUDCAD 12
NZDCAD 12
EURCHF 10
CADCHF 9
AUDNZD 5
NZDUSD 4
EURNZD 4
EURGBP 3
USDJPY 3
AUDCHF 2
GBPNZD 1
GBPJPY 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 331
EURUSD 94
EURCAD 54
EURAUD 38
GBPAUD 37
USDCAD 28
USDCHF 46
GBPCAD 33
AUDUSD 29
AUDCAD -16
NZDCAD 11
EURCHF -3
CADCHF 6
AUDNZD -529
NZDUSD 5
EURNZD 6
EURGBP 10
USDJPY -8
AUDCHF -4
GBPNZD -1
GBPJPY -1
GBPUSD 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 27K
EURUSD 3.5K
EURCAD 3.8K
EURAUD 569
GBPAUD 2.2K
USDCAD 2.2K
USDCHF 1.8K
GBPCAD -3.8K
AUDUSD 1.2K
AUDCAD -886
NZDCAD 551
EURCHF 133
CADCHF 610
AUDNZD -15K
NZDUSD 107
EURNZD 239
EURGBP 259
USDJPY -513
AUDCHF 199
GBPNZD -129
GBPJPY -149
GBPUSD 102
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +238.23 EUR
Worst trade: -347 EUR
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +76.78 EUR
Maximal consecutive loss: -1 148.84 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
TTCM-Live3
0.29 × 7
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
Pepperstone-Demo01
0.32 × 1614
UniverseWheel-Live
0.32 × 87
Axiory-Live
0.33 × 42
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
0.35 × 83
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.38 × 269
RoboForexEU-ECN
0.38 × 870
ICMarkets-Live18
0.39 × 1407
530 more...
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 02:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 01:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 21:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 21:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 21:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 21:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
GOLDO
100 USD per month
8%
0
0
USD
5.4K
EUR
21
99%
1 381
70%
71%
1.04
0.11
EUR
25%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.