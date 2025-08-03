信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GOLDO
Thester Terry Carrirolo

GOLDO

Thester Terry Carrirolo
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 8%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 381
盈利交易:
971 (70.31%)
亏损交易:
410 (29.69%)
最好交易:
238.23 EUR
最差交易:
-347.09 EUR
毛利:
3 740.80 EUR (144 907 pips)
毛利亏损:
-3 594.08 EUR (121 876 pips)
最大连续赢利:
55 (76.78 EUR)
最大连续盈利:
281.71 EUR (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
70.79%
最大入金加载:
34.61%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.10
长期交易:
693 (50.18%)
短期交易:
688 (49.82%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.11 EUR
平均利润:
3.85 EUR
平均损失:
-8.77 EUR
最大连续失误:
9 (-1 148.84 EUR)
最大连续亏损:
-1 148.84 EUR (9)
每月增长:
4.79%
年度预测:
58.16%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
179.24 EUR
最大值:
1 407.06 EUR (29.76%)
相对跌幅:
结余:
24.73% (1 407.06 EUR)
净值:
11.94% (700.08 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1032
EURUSD 54
EURCAD 53
EURAUD 35
GBPAUD 34
USDCAD 29
USDCHF 29
GBPCAD 28
AUDUSD 20
AUDCAD 12
NZDCAD 12
EURCHF 10
CADCHF 9
AUDNZD 5
NZDUSD 4
EURNZD 4
EURGBP 3
USDJPY 3
AUDCHF 2
GBPNZD 1
GBPJPY 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 331
EURUSD 94
EURCAD 54
EURAUD 38
GBPAUD 37
USDCAD 28
USDCHF 46
GBPCAD 33
AUDUSD 29
AUDCAD -16
NZDCAD 11
EURCHF -3
CADCHF 6
AUDNZD -529
NZDUSD 5
EURNZD 6
EURGBP 10
USDJPY -8
AUDCHF -4
GBPNZD -1
GBPJPY -1
GBPUSD 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 27K
EURUSD 3.5K
EURCAD 3.8K
EURAUD 569
GBPAUD 2.2K
USDCAD 2.2K
USDCHF 1.8K
GBPCAD -3.8K
AUDUSD 1.2K
AUDCAD -886
NZDCAD 551
EURCHF 133
CADCHF 610
AUDNZD -15K
NZDUSD 107
EURNZD 239
EURGBP 259
USDJPY -513
AUDCHF 199
GBPNZD -129
GBPJPY -149
GBPUSD 102
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +238.23 EUR
最差交易: -347 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +76.78 EUR
最大连续亏损: -1 148.84 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
TTCM-Live3
0.29 × 7
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
Pepperstone-Demo01
0.32 × 1614
UniverseWheel-Live
0.32 × 87
Axiory-Live
0.33 × 42
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
0.35 × 83
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.38 × 269
RoboForexEU-ECN
0.38 × 870
ICMarkets-Live18
0.39 × 1407
没有评论
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 02:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 01:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 21:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 21:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 21:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 21:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载