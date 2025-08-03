- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 381
盈利交易:
971 (70.31%)
亏损交易:
410 (29.69%)
最好交易:
238.23 EUR
最差交易:
-347.09 EUR
毛利:
3 740.80 EUR (144 907 pips)
毛利亏损:
-3 594.08 EUR (121 876 pips)
最大连续赢利:
55 (76.78 EUR)
最大连续盈利:
281.71 EUR (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
70.79%
最大入金加载:
34.61%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
16 小时
采收率:
0.10
长期交易:
693 (50.18%)
短期交易:
688 (49.82%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.11 EUR
平均利润:
3.85 EUR
平均损失:
-8.77 EUR
最大连续失误:
9 (-1 148.84 EUR)
最大连续亏损:
-1 148.84 EUR (9)
每月增长:
4.79%
年度预测:
58.16%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
179.24 EUR
最大值:
1 407.06 EUR (29.76%)
相对跌幅:
结余:
24.73% (1 407.06 EUR)
净值:
11.94% (700.08 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1032
|EURUSD
|54
|EURCAD
|53
|EURAUD
|35
|GBPAUD
|34
|USDCAD
|29
|USDCHF
|29
|GBPCAD
|28
|AUDUSD
|20
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|12
|EURCHF
|10
|CADCHF
|9
|AUDNZD
|5
|NZDUSD
|4
|EURNZD
|4
|EURGBP
|3
|USDJPY
|3
|AUDCHF
|2
|GBPNZD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|331
|EURUSD
|94
|EURCAD
|54
|EURAUD
|38
|GBPAUD
|37
|USDCAD
|28
|USDCHF
|46
|GBPCAD
|33
|AUDUSD
|29
|AUDCAD
|-16
|NZDCAD
|11
|EURCHF
|-3
|CADCHF
|6
|AUDNZD
|-529
|NZDUSD
|5
|EURNZD
|6
|EURGBP
|10
|USDJPY
|-8
|AUDCHF
|-4
|GBPNZD
|-1
|GBPJPY
|-1
|GBPUSD
|2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|27K
|EURUSD
|3.5K
|EURCAD
|3.8K
|EURAUD
|569
|GBPAUD
|2.2K
|USDCAD
|2.2K
|USDCHF
|1.8K
|GBPCAD
|-3.8K
|AUDUSD
|1.2K
|AUDCAD
|-886
|NZDCAD
|551
|EURCHF
|133
|CADCHF
|610
|AUDNZD
|-15K
|NZDUSD
|107
|EURNZD
|239
|EURGBP
|259
|USDJPY
|-513
|AUDCHF
|199
|GBPNZD
|-129
|GBPJPY
|-149
|GBPUSD
|102
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
最好交易: +238.23 EUR
最差交易: -347 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +76.78 EUR
最大连续亏损: -1 148.84 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
IronFXBM-Real4
|0.24 × 153
TTCM-Live3
|0.29 × 7
JustForex-Live
|0.30 × 217
Exness-Real18
|0.31 × 16
Pepperstone-Demo01
|0.32 × 1614
UniverseWheel-Live
|0.32 × 87
Axiory-Live
|0.33 × 42
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
|0.35 × 83
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
ICMarkets-Live3
|0.38 × 269
RoboForexEU-ECN
|0.38 × 870
ICMarkets-Live18
|0.39 × 1407
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
8%
0
0
USD
USD
5.4K
EUR
EUR
21
99%
1 381
70%
71%
1.04
0.11
EUR
EUR
25%
1:500