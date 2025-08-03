- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 381
Negociações com lucro:
971 (70.31%)
Negociações com perda:
410 (29.69%)
Melhor negociação:
238.23 EUR
Pior negociação:
-347.09 EUR
Lucro bruto:
3 740.80 EUR (144 907 pips)
Perda bruta:
-3 594.08 EUR (121 876 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
55 (76.78 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
281.71 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
70.79%
Depósito máximo carregado:
34.61%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
693 (50.18%)
Negociações curtas:
688 (49.82%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.11 EUR
Lucro médio:
3.85 EUR
Perda média:
-8.77 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 148.84 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 148.84 EUR (9)
Crescimento mensal:
4.79%
Previsão anual:
58.16%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
179.24 EUR
Máximo:
1 407.06 EUR (29.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.73% (1 407.06 EUR)
Pelo Capital Líquido:
11.94% (700.08 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1032
|EURUSD
|54
|EURCAD
|53
|EURAUD
|35
|GBPAUD
|34
|USDCAD
|29
|USDCHF
|29
|GBPCAD
|28
|AUDUSD
|20
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|12
|EURCHF
|10
|CADCHF
|9
|AUDNZD
|5
|NZDUSD
|4
|EURNZD
|4
|EURGBP
|3
|USDJPY
|3
|AUDCHF
|2
|GBPNZD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|331
|EURUSD
|94
|EURCAD
|54
|EURAUD
|38
|GBPAUD
|37
|USDCAD
|28
|USDCHF
|46
|GBPCAD
|33
|AUDUSD
|29
|AUDCAD
|-16
|NZDCAD
|11
|EURCHF
|-3
|CADCHF
|6
|AUDNZD
|-529
|NZDUSD
|5
|EURNZD
|6
|EURGBP
|10
|USDJPY
|-8
|AUDCHF
|-4
|GBPNZD
|-1
|GBPJPY
|-1
|GBPUSD
|2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|27K
|EURUSD
|3.5K
|EURCAD
|3.8K
|EURAUD
|569
|GBPAUD
|2.2K
|USDCAD
|2.2K
|USDCHF
|1.8K
|GBPCAD
|-3.8K
|AUDUSD
|1.2K
|AUDCAD
|-886
|NZDCAD
|551
|EURCHF
|133
|CADCHF
|610
|AUDNZD
|-15K
|NZDUSD
|107
|EURNZD
|239
|EURGBP
|259
|USDJPY
|-513
|AUDCHF
|199
|GBPNZD
|-129
|GBPJPY
|-149
|GBPUSD
|102
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +238.23 EUR
Pior negociação: -347 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +76.78 EUR
Máxima perda consecutiva: -1 148.84 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
IronFXBM-Real4
|0.24 × 153
TTCM-Live3
|0.29 × 7
JustForex-Live
|0.30 × 217
Exness-Real18
|0.31 × 16
Pepperstone-Demo01
|0.32 × 1614
UniverseWheel-Live
|0.32 × 87
Axiory-Live
|0.33 × 42
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
|0.35 × 83
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
ICMarkets-Live3
|0.38 × 269
RoboForexEU-ECN
|0.38 × 870
ICMarkets-Live18
|0.39 × 1407
