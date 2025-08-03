SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MM TUR
Thester Terry Carrirolo

MM TUR

Thester Terry Carrirolo
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
304
Bénéfice trades:
282 (92.76%)
Perte trades:
22 (7.24%)
Meilleure transaction:
82.93 EUR
Pire transaction:
-32.78 EUR
Bénéfice brut:
594.25 EUR (33 579 pips)
Perte brute:
-293.92 EUR (19 714 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (76.78 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
101.99 EUR (27)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
99.47%
Charge de dépôt maximale:
2.35%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.71
Longs trades:
155 (50.99%)
Courts trades:
149 (49.01%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
0.99 EUR
Bénéfice moyen:
2.11 EUR
Perte moyenne:
-13.36 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-80.92 EUR)
Perte consécutive maximale:
-80.92 EUR (3)
Croissance mensuelle:
5.30%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
80.92 EUR (2.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.24% (80.92 EUR)
Par fonds propres:
6.43% (325.15 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 52
EURUSD 41
EURAUD 35
GBPAUD 34
USDCAD 29
GBPCAD 28
USDCHF 21
AUDUSD 20
NZDCAD 11
AUDCAD 10
EURCHF 9
CADCHF 8
EURGBP 2
GBPNZD 1
GBPJPY 1
AUDNZD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 53
EURUSD 63
EURAUD 38
GBPAUD 37
USDCAD 28
GBPCAD 33
USDCHF 29
AUDUSD 29
NZDCAD 10
AUDCAD 5
EURCHF 14
CADCHF 5
EURGBP 2
GBPNZD -1
GBPJPY -1
AUDNZD 0
AUDCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 3.7K
EURUSD 3.3K
EURAUD 569
GBPAUD 2.2K
USDCAD 2.2K
GBPCAD -3.8K
USDCHF 2K
AUDUSD 1.2K
NZDCAD 454
AUDCAD 881
EURCHF 841
CADCHF 509
EURGBP 150
GBPNZD -129
GBPJPY -149
AUDNZD 100
AUDCHF 101
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +82.93 EUR
Pire transaction: -33 EUR
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +76.78 EUR
Perte consécutive maximale: -80.92 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 10
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 2
mForex-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
ICMarkets-Live17
0.17 × 30
UniverseWheel-Live
0.22 × 67
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
TTCM-Live3
0.29 × 7
Pepperstone-Demo01
0.30 × 1369
Exness-Real18
0.31 × 16
JustForex-Live
0.31 × 191
Just2Trade-Real2
0.33 × 383
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
ICMarkets-Live19
0.37 × 483
Axiory-Live
0.37 × 38
ICMarkets-Live3
0.38 × 269
ICMarkets-Live18
0.38 × 1401
WindsorBrokersBZ-REAL
0.39 × 46
505 plus...
Aucun avis
2025.08.06 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 21:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 21:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 21:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 21:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 21:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MM TUR
100 USD par mois
6%
0
0
USD
15K
EUR
8
100%
304
92%
99%
2.02
0.99
EUR
6%
1:500
