- 자본
- 축소
트레이드:
1 382
이익 거래:
972 (70.33%)
손실 거래:
410 (29.67%)
최고의 거래:
238.23 EUR
최악의 거래:
-347.09 EUR
총 수익:
3 745.66 EUR (145 026 pips)
총 손실:
-3 594.08 EUR (121 876 pips)
연속 최대 이익:
55 (76.78 EUR)
연속 최대 이익:
281.71 EUR (8)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
63.86%
최대 입금량:
34.61%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
694 (50.22%)
숏(주식차입매도):
688 (49.78%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.11 EUR
평균 이익:
3.85 EUR
평균 손실:
-8.77 EUR
연속 최대 손실:
9 (-1 148.84 EUR)
연속 최대 손실:
-1 148.84 EUR (9)
월별 성장률:
4.21%
연간 예측:
51.13%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
179.24 EUR
최대한의:
1 407.06 EUR (29.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.73% (1 407.06 EUR)
자본금별:
11.94% (700.08 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1032
|EURUSD
|54
|EURCAD
|53
|EURAUD
|35
|GBPAUD
|34
|USDCAD
|29
|USDCHF
|29
|GBPCAD
|28
|AUDUSD
|21
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|12
|EURCHF
|10
|CADCHF
|9
|AUDNZD
|5
|NZDUSD
|4
|EURNZD
|4
|EURGBP
|3
|USDJPY
|3
|AUDCHF
|2
|GBPNZD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|331
|EURUSD
|94
|EURCAD
|54
|EURAUD
|38
|GBPAUD
|37
|USDCAD
|28
|USDCHF
|46
|GBPCAD
|33
|AUDUSD
|35
|AUDCAD
|-16
|NZDCAD
|11
|EURCHF
|-3
|CADCHF
|6
|AUDNZD
|-529
|NZDUSD
|5
|EURNZD
|6
|EURGBP
|10
|USDJPY
|-8
|AUDCHF
|-4
|GBPNZD
|-1
|GBPJPY
|-1
|GBPUSD
|2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|27K
|EURUSD
|3.5K
|EURCAD
|3.8K
|EURAUD
|569
|GBPAUD
|2.2K
|USDCAD
|2.2K
|USDCHF
|1.8K
|GBPCAD
|-3.8K
|AUDUSD
|1.3K
|AUDCAD
|-886
|NZDCAD
|551
|EURCHF
|133
|CADCHF
|610
|AUDNZD
|-15K
|NZDUSD
|107
|EURNZD
|239
|EURGBP
|259
|USDJPY
|-513
|AUDCHF
|199
|GBPNZD
|-129
|GBPJPY
|-149
|GBPUSD
|102
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +238.23 EUR
최악의 거래: -347 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +76.78 EUR
연속 최대 손실: -1 148.84 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
IronFXBM-Real4
|0.24 × 153
|
TTCM-Live3
|0.29 × 7
|
JustForex-Live
|0.30 × 217
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
Pepperstone-Demo01
|0.32 × 1614
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 87
|
Axiory-Live
|0.33 × 42
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.34 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
RoboForexDE-ECN
|0.35 × 83
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
ICMarkets-Live3
|0.38 × 269
|
RoboForexEU-ECN
|0.38 × 870
|
ICMarkets-Live18
|0.39 × 1407
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
8%
0
0
USD
USD
5.4K
EUR
EUR
23
99%
1 382
70%
64%
1.04
0.11
EUR
EUR
25%
1:500