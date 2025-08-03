시그널섹션
Thester Terry Carrirolo

GOLDO

Thester Terry Carrirolo
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 8%
RoboForex-ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 382
이익 거래:
972 (70.33%)
손실 거래:
410 (29.67%)
최고의 거래:
238.23 EUR
최악의 거래:
-347.09 EUR
총 수익:
3 745.66 EUR (145 026 pips)
총 손실:
-3 594.08 EUR (121 876 pips)
연속 최대 이익:
55 (76.78 EUR)
연속 최대 이익:
281.71 EUR (8)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
63.86%
최대 입금량:
34.61%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
0.11
롱(주식매수):
694 (50.22%)
숏(주식차입매도):
688 (49.78%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.11 EUR
평균 이익:
3.85 EUR
평균 손실:
-8.77 EUR
연속 최대 손실:
9 (-1 148.84 EUR)
연속 최대 손실:
-1 148.84 EUR (9)
월별 성장률:
4.21%
연간 예측:
51.13%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
179.24 EUR
최대한의:
1 407.06 EUR (29.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.73% (1 407.06 EUR)
자본금별:
11.94% (700.08 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1032
EURUSD 54
EURCAD 53
EURAUD 35
GBPAUD 34
USDCAD 29
USDCHF 29
GBPCAD 28
AUDUSD 21
AUDCAD 12
NZDCAD 12
EURCHF 10
CADCHF 9
AUDNZD 5
NZDUSD 4
EURNZD 4
EURGBP 3
USDJPY 3
AUDCHF 2
GBPNZD 1
GBPJPY 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 331
EURUSD 94
EURCAD 54
EURAUD 38
GBPAUD 37
USDCAD 28
USDCHF 46
GBPCAD 33
AUDUSD 35
AUDCAD -16
NZDCAD 11
EURCHF -3
CADCHF 6
AUDNZD -529
NZDUSD 5
EURNZD 6
EURGBP 10
USDJPY -8
AUDCHF -4
GBPNZD -1
GBPJPY -1
GBPUSD 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 27K
EURUSD 3.5K
EURCAD 3.8K
EURAUD 569
GBPAUD 2.2K
USDCAD 2.2K
USDCHF 1.8K
GBPCAD -3.8K
AUDUSD 1.3K
AUDCAD -886
NZDCAD 551
EURCHF 133
CADCHF 610
AUDNZD -15K
NZDUSD 107
EURNZD 239
EURGBP 259
USDJPY -513
AUDCHF 199
GBPNZD -129
GBPJPY -149
GBPUSD 102
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +238.23 EUR
최악의 거래: -347 EUR
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +76.78 EUR
연속 최대 손실: -1 148.84 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
TTCM-Live3
0.29 × 7
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
Pepperstone-Demo01
0.32 × 1614
UniverseWheel-Live
0.32 × 87
Axiory-Live
0.33 × 42
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
0.35 × 83
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.38 × 269
RoboForexEU-ECN
0.38 × 870
ICMarkets-Live18
0.39 × 1407
530 더...
리뷰 없음
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 09:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 02:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 01:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 21:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 21:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
