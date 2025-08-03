리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EurotradeSA-Live01 0.00 × 2 TrioMarkets-Live Server 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live9 0.00 × 4 N1CapitalMarkets-Live 0.00 × 2 Afterprime-Live AP 0.00 × 7 CapitalComBY-Real 0.00 × 1 EuromarketFX-Live 0.00 × 2 ForexBrokerInc-Main 0.00 × 1 LibertexCom-MT4 Market Real Server 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.15 × 26 IronFXBM-Real4 0.24 × 153 TTCM-Live3 0.29 × 7 JustForex-Live 0.30 × 217 Exness-Real18 0.31 × 16 Pepperstone-Demo01 0.32 × 1614 UniverseWheel-Live 0.32 × 87 Axiory-Live 0.33 × 42 Just2Trade-Real2 0.33 × 386 MYFXMarkets-US09-Live 0.34 × 41 Tickmill-Live10 0.35 × 106 RoboForexDE-ECN 0.35 × 83 ICMarkets-Live17 0.38 × 37 ICMarkets-Live3 0.38 × 269 RoboForexEU-ECN 0.38 × 870 ICMarkets-Live18 0.39 × 1407 530 더...