Thester Terry Carrirolo

GOLDO

Thester Terry Carrirolo
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 8%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 381
Прибыльных трейдов:
971 (70.31%)
Убыточных трейдов:
410 (29.69%)
Лучший трейд:
238.23 EUR
Худший трейд:
-347.09 EUR
Общая прибыль:
3 740.80 EUR (144 907 pips)
Общий убыток:
-3 594.08 EUR (121 876 pips)
Макс. серия выигрышей:
55 (76.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
281.71 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
70.79%
Макс. загрузка депозита:
34.61%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
0.10
Длинных трейдов:
693 (50.18%)
Коротких трейдов:
688 (49.82%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.11 EUR
Средняя прибыль:
3.85 EUR
Средний убыток:
-8.77 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 148.84 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 148.84 EUR (9)
Прирост в месяц:
4.79%
Годовой прогноз:
58.16%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
179.24 EUR
Максимальная:
1 407.06 EUR (29.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.73% (1 407.06 EUR)
По эквити:
11.94% (700.08 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1032
EURUSD 54
EURCAD 53
EURAUD 35
GBPAUD 34
USDCAD 29
USDCHF 29
GBPCAD 28
AUDUSD 20
AUDCAD 12
NZDCAD 12
EURCHF 10
CADCHF 9
AUDNZD 5
NZDUSD 4
EURNZD 4
EURGBP 3
USDJPY 3
AUDCHF 2
GBPNZD 1
GBPJPY 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 331
EURUSD 94
EURCAD 54
EURAUD 38
GBPAUD 37
USDCAD 28
USDCHF 46
GBPCAD 33
AUDUSD 29
AUDCAD -16
NZDCAD 11
EURCHF -3
CADCHF 6
AUDNZD -529
NZDUSD 5
EURNZD 6
EURGBP 10
USDJPY -8
AUDCHF -4
GBPNZD -1
GBPJPY -1
GBPUSD 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 27K
EURUSD 3.5K
EURCAD 3.8K
EURAUD 569
GBPAUD 2.2K
USDCAD 2.2K
USDCHF 1.8K
GBPCAD -3.8K
AUDUSD 1.2K
AUDCAD -886
NZDCAD 551
EURCHF 133
CADCHF 610
AUDNZD -15K
NZDUSD 107
EURNZD 239
EURGBP 259
USDJPY -513
AUDCHF 199
GBPNZD -129
GBPJPY -149
GBPUSD 102
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +238.23 EUR
Худший трейд: -347 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +76.78 EUR
Макс. убыток в серии: -1 148.84 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EurotradeSA-Live01
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Afterprime-Live AP
0.00 × 7
CapitalComBY-Real
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
IronFXBM-Real4
0.24 × 153
TTCM-Live3
0.29 × 7
JustForex-Live
0.30 × 217
Exness-Real18
0.31 × 16
Pepperstone-Demo01
0.32 × 1614
UniverseWheel-Live
0.32 × 87
Axiory-Live
0.33 × 42
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
MYFXMarkets-US09-Live
0.34 × 41
Tickmill-Live10
0.35 × 106
RoboForexDE-ECN
0.35 × 83
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
ICMarkets-Live3
0.38 × 269
RoboForexEU-ECN
0.38 × 870
ICMarkets-Live18
0.39 × 1407
еще 530...
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 18:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 02:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 01:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 00:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 00:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 03:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 14:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 01:54
Share of trading days is too low
2025.08.04 01:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 21:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 21:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 21:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 21:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLDO
100 USD в месяц
8%
0
0
USD
5.4K
EUR
21
99%
1 381
70%
71%
1.04
0.11
EUR
25%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.