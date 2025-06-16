SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Golden Fractal and Golden Buffalo
Georgios Baizanis

Golden Fractal and Golden Buffalo

Georgios Baizanis
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 134%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
127
Transacciones Rentables:
100 (78.74%)
Transacciones Irrentables:
27 (21.26%)
Mejor transacción:
271.44 USD
Peor transacción:
-123.48 USD
Beneficio Bruto:
2 311.08 USD (26 174 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 060.84 USD (13 933 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (281.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
380.66 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
5.39%
Carga máxima del depósito:
73.87%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
7.24
Transacciones Largas:
127 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.18
Beneficio Esperado:
9.84 USD
Beneficio medio:
23.11 USD
Pérdidas medias:
-39.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-73.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-138.75 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.35%
Pronóstico anual:
4.20%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
85.65 USD
Máxima:
172.72 USD (10.10%)
Reducción relativa:
De balance:
12.36% (116.87 USD)
De fondos:
63.87% (934.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDb 127
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDb 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDb 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +271.44 USD
Peor transacción: -123 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +281.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -73.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.30 22:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 21:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 01:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 01:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 23:43
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 23:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 00:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 23:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 23:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 22:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 22:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 17:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.16 17:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Golden Fractal and Golden Buffalo
30 USD al mes
134%
0
0
USD
2.2K
USD
33
100%
127
78%
5%
2.17
9.84
USD
64%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.