交易:
127
盈利交易:
100 (78.74%)
亏损交易:
27 (21.26%)
最好交易:
271.44 USD
最差交易:
-123.48 USD
毛利:
2 311.08 USD (26 174 pips)
毛利亏损:
-1 060.84 USD (13 933 pips)
最大连续赢利:
23 (281.34 USD)
最大连续盈利:
380.66 USD (11)
夏普比率:
0.22
交易活动:
5.39%
最大入金加载:
73.87%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 小时
采收率:
7.24
长期交易:
127 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.18
预期回报:
9.84 USD
平均利润:
23.11 USD
平均损失:
-39.29 USD
最大连续失误:
3 (-73.23 USD)
最大连续亏损:
-138.75 USD (2)
每月增长:
0.35%
年度预测:
4.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
85.65 USD
最大值:
172.72 USD (10.10%)
相对跌幅:
结余:
12.36% (116.87 USD)
净值:
63.87% (934.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDb
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDb
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
最好交易: +271.44 USD
最差交易: -123 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +281.34 USD
最大连续亏损: -73.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
