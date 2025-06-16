- Прирост
Всего трейдов:
126
Прибыльных трейдов:
100 (79.36%)
Убыточных трейдов:
26 (20.63%)
Лучший трейд:
271.44 USD
Худший трейд:
-123.48 USD
Общая прибыль:
2 311.08 USD (26 174 pips)
Общий убыток:
-1 050.46 USD (13 424 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (281.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
380.66 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
5.39%
Макс. загрузка депозита:
73.87%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
7.30
Длинных трейдов:
126 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
10.00 USD
Средняя прибыль:
23.11 USD
Средний убыток:
-40.40 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-73.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-138.75 USD (2)
Прирост в месяц:
4.67%
Годовой прогноз:
56.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
85.65 USD
Максимальная:
172.72 USD (10.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.36% (116.87 USD)
По эквити:
63.87% (934.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|126
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDb
|1.3K
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDb
|13K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +271.44 USD
Худший трейд: -123 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +281.34 USD
Макс. убыток в серии: -73.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
