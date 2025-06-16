СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Golden Fractal and Golden Buffalo
Georgios Baizanis

Golden Fractal and Golden Buffalo

Georgios Baizanis
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 135%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
126
Прибыльных трейдов:
100 (79.36%)
Убыточных трейдов:
26 (20.63%)
Лучший трейд:
271.44 USD
Худший трейд:
-123.48 USD
Общая прибыль:
2 311.08 USD (26 174 pips)
Общий убыток:
-1 050.46 USD (13 424 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (281.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
380.66 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
5.39%
Макс. загрузка депозита:
73.87%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
7.30
Длинных трейдов:
126 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
10.00 USD
Средняя прибыль:
23.11 USD
Средний убыток:
-40.40 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-73.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-138.75 USD (2)
Прирост в месяц:
4.67%
Годовой прогноз:
56.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
85.65 USD
Максимальная:
172.72 USD (10.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.36% (116.87 USD)
По эквити:
63.87% (934.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDb 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDb 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDb 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +271.44 USD
Худший трейд: -123 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +281.34 USD
Макс. убыток в серии: -73.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.25 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 01:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 01:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 23:43
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 23:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 00:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 23:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 23:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 22:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 22:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 17:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.16 17:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

