Segnali / MetaTrader 4 / Golden Fractal and Golden Buffalo
Georgios Baizanis

Golden Fractal and Golden Buffalo

Georgios Baizanis
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 81%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
61 (76.25%)
Loss Trade:
19 (23.75%)
Best Trade:
271.44 USD
Worst Trade:
-71.54 USD
Profitto lordo:
1 386.58 USD (14 126 pips)
Perdita lorda:
-635.49 USD (9 529 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (281.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
306.10 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
6.39%
Massimo carico di deposito:
73.87%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.35
Long Trade:
80 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.18
Profitto previsto:
9.39 USD
Profitto medio:
22.73 USD
Perdita media:
-33.45 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-73.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-138.75 USD (2)
Crescita mensile:
-2.73%
Previsione annuale:
-33.13%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
85.65 USD
Massimale:
172.72 USD (10.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.36% (116.87 USD)
Per equità:
63.87% (934.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDb 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDb 751
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDb 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +271.44 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +281.34 USD
Massima perdita consecutiva: -73.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.08.28 01:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 01:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 23:43
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 23:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 00:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 23:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 23:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 22:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 22:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 17:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.16 17:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
