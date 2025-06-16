- 자본
- 축소
트레이드:
129
이익 거래:
100 (77.51%)
손실 거래:
29 (22.48%)
최고의 거래:
271.44 USD
최악의 거래:
-123.48 USD
총 수익:
2 311.08 USD (26 174 pips)
총 손실:
-1 077.10 USD (14 995 pips)
연속 최대 이익:
23 (281.34 USD)
연속 최대 이익:
380.66 USD (11)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
4.36%
최대 입금량:
73.87%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
7.14
롱(주식매수):
129 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.15
기대수익:
9.57 USD
평균 이익:
23.11 USD
평균 손실:
-37.14 USD
연속 최대 손실:
3 (-73.23 USD)
연속 최대 손실:
-138.75 USD (2)
월별 성장률:
1.16%
연간 예측:
14.10%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
85.65 USD
최대한의:
172.72 USD (10.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.36% (116.87 USD)
자본금별:
63.87% (934.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDb
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDb
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +271.44 USD
최악의 거래: -123 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +281.34 USD
연속 최대 손실: -73.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
132%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
34
100%
129
77%
4%
2.14
9.57
USD
USD
64%
1:500