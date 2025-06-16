- 成長
トレード:
127
利益トレード:
100 (78.74%)
損失トレード:
27 (21.26%)
ベストトレード:
271.44 USD
最悪のトレード:
-123.48 USD
総利益:
2 311.08 USD (26 174 pips)
総損失:
-1 060.84 USD (13 933 pips)
最大連続の勝ち:
23 (281.34 USD)
最大連続利益:
380.66 USD (11)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
5.39%
最大入金額:
73.87%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
7.24
長いトレード:
127 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.18
期待されたペイオフ:
9.84 USD
平均利益:
23.11 USD
平均損失:
-39.29 USD
最大連続の負け:
3 (-73.23 USD)
最大連続損失:
-138.75 USD (2)
月間成長:
0.35%
年間予想:
4.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
85.65 USD
最大の:
172.72 USD (10.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.36% (116.87 USD)
エクイティによる:
63.87% (934.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDb
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDb
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +271.44 USD
最悪のトレード: -123 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +281.34 USD
最大連続損失: -73.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
