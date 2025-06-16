- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
127
Negociações com lucro:
100 (78.74%)
Negociações com perda:
27 (21.26%)
Melhor negociação:
271.44 USD
Pior negociação:
-123.48 USD
Lucro bruto:
2 311.08 USD (26 174 pips)
Perda bruta:
-1 060.84 USD (13 933 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (281.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
380.66 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
5.39%
Depósito máximo carregado:
73.87%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
7.24
Negociações longas:
127 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.18
Valor esperado:
9.84 USD
Lucro médio:
23.11 USD
Perda média:
-39.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-73.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-138.75 USD (2)
Crescimento mensal:
0.35%
Previsão anual:
4.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
85.65 USD
Máximo:
172.72 USD (10.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.36% (116.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.87% (934.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDb
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDb
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
