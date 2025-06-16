SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Golden Fractal and Golden Buffalo
Georgios Baizanis

Golden Fractal and Golden Buffalo

Georgios Baizanis
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 134%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
127
Negociações com lucro:
100 (78.74%)
Negociações com perda:
27 (21.26%)
Melhor negociação:
271.44 USD
Pior negociação:
-123.48 USD
Lucro bruto:
2 311.08 USD (26 174 pips)
Perda bruta:
-1 060.84 USD (13 933 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (281.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
380.66 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
5.39%
Depósito máximo carregado:
73.87%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
7.24
Negociações longas:
127 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.18
Valor esperado:
9.84 USD
Lucro médio:
23.11 USD
Perda média:
-39.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-73.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-138.75 USD (2)
Crescimento mensal:
0.35%
Previsão anual:
4.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
85.65 USD
Máximo:
172.72 USD (10.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.36% (116.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.87% (934.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDb 127
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDb 1.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDb 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +271.44 USD
Pior negociação: -123 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +281.34 USD
Máxima perda consecutiva: -73.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.30 22:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 21:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 01:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 01:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 23:43
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 23:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 00:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 14:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 23:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 23:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.09 22:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 22:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 17:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.16 17:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Golden Fractal and Golden Buffalo
30 USD por mês
134%
0
0
USD
2.2K
USD
33
100%
127
78%
5%
2.17
9.84
USD
64%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.