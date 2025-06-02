- Incremento
Total de Trades:
542
Transacciones Rentables:
219 (40.40%)
Transacciones Irrentables:
323 (59.59%)
Mejor transacción:
44.75 USD
Peor transacción:
-29.17 USD
Beneficio Bruto:
1 072.55 USD (2 609 899 pips)
Pérdidas Brutas:
-990.60 USD (2 828 822 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (155.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
155.12 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
6.17%
Carga máxima del depósito:
18.14%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
59 minutos
Factor de Recuperación:
0.43
Transacciones Largas:
316 (58.30%)
Transacciones Cortas:
226 (41.70%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.15 USD
Beneficio medio:
4.90 USD
Pérdidas medias:
-3.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-54.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-57.58 USD (9)
Crecimiento al mes:
1.06%
Pronóstico anual:
12.91%
Trading algorítmico:
56%
Reducción de balance:
Absoluto:
145.74 USD
Máxima:
192.16 USD (15.75%)
Reducción relativa:
De balance:
15.76% (192.05 USD)
De fondos:
2.83% (143.61 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|363
|BTCUSD
|177
|EURUSD
|1
|DE30
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|159
|BTCUSD
|-77
|EURUSD
|0
|DE30
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|172K
|BTCUSD
|-391K
|EURUSD
|7
|DE30
|15
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +44.75 USD
Peor transacción: -29 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +155.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -54.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real3
|1.11 × 9
|
XBTFX-MetaTrader5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.36 × 309
|
Exness-MT5Real
|4.67 × 15
|
Exness-MT5Real2
|7.21 × 3226
