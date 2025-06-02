- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
542
利益トレード:
219 (40.40%)
損失トレード:
323 (59.59%)
ベストトレード:
44.75 USD
最悪のトレード:
-29.17 USD
総利益:
1 072.55 USD (2 609 899 pips)
総損失:
-990.60 USD (2 828 822 pips)
最大連続の勝ち:
20 (155.12 USD)
最大連続利益:
155.12 USD (20)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
6.17%
最大入金額:
18.14%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
59 分
リカバリーファクター:
0.43
長いトレード:
316 (58.30%)
短いトレード:
226 (41.70%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.15 USD
平均利益:
4.90 USD
平均損失:
-3.07 USD
最大連続の負け:
21 (-54.89 USD)
最大連続損失:
-57.58 USD (9)
月間成長:
1.06%
年間予想:
12.91%
アルゴリズム取引:
56%
残高によるドローダウン:
絶対:
145.74 USD
最大の:
192.16 USD (15.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.76% (192.05 USD)
エクイティによる:
2.83% (143.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|363
|BTCUSD
|177
|EURUSD
|1
|DE30
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|159
|BTCUSD
|-77
|EURUSD
|0
|DE30
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|172K
|BTCUSD
|-391K
|EURUSD
|7
|DE30
|15
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +44.75 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +155.12 USD
最大連続損失: -54.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real3
|1.11 × 9
|
XBTFX-MetaTrader5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.36 × 309
|
Exness-MT5Real
|4.67 × 15
|
Exness-MT5Real2
|7.21 × 3226
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
5%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
30
56%
542
40%
6%
1.08
0.15
USD
USD
16%
1:100