Mudassar Rasool

Rasif

Mudassar Rasool
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 6%
Exness-MT5Real2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
545
Прибыльных трейдов:
222 (40.73%)
Убыточных трейдов:
323 (59.27%)
Лучший трейд:
44.75 USD
Худший трейд:
-29.17 USD
Общая прибыль:
1 089.05 USD (2 613 197 pips)
Общий убыток:
-992.25 USD (2 828 822 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (155.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
155.12 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
6.17%
Макс. загрузка депозита:
18.14%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
0.50
Длинных трейдов:
316 (57.98%)
Коротких трейдов:
229 (42.02%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.18 USD
Средняя прибыль:
4.91 USD
Средний убыток:
-3.07 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-54.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.58 USD (9)
Прирост в месяц:
1.36%
Годовой прогноз:
16.50%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
145.74 USD
Максимальная:
192.16 USD (15.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.76% (192.05 USD)
По эквити:
2.83% (143.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 366
BTCUSD 177
EURUSD 1
DE30 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 174
BTCUSD -77
EURUSD 0
DE30 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 175K
BTCUSD -391K
EURUSD 7
DE30 15
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.75 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +155.12 USD
Макс. убыток в серии: -54.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real3
1.11 × 9
XBTFX-MetaTrader5
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.36 × 309
Exness-MT5Real
4.67 × 15
Exness-MT5Real2
7.21 × 3226
Нет отзывов
2025.10.03 13:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 08:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.49% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 10:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 11:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 10:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 11:39
Share of trading days is too low
2025.06.04 11:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.04 10:39
Share of trading days is too low
2025.06.04 10:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 12:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 12:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 12:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.02 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 12:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Rasif
35 USD в месяц
6%
0
0
USD
5.1K
USD
30
56%
545
40%
6%
1.09
0.18
USD
16%
1:500
Копировать

