Всего трейдов:
545
Прибыльных трейдов:
222 (40.73%)
Убыточных трейдов:
323 (59.27%)
Лучший трейд:
44.75 USD
Худший трейд:
-29.17 USD
Общая прибыль:
1 089.05 USD (2 613 197 pips)
Общий убыток:
-992.25 USD (2 828 822 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (155.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
155.12 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
6.17%
Макс. загрузка депозита:
18.14%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
0.50
Длинных трейдов:
316 (57.98%)
Коротких трейдов:
229 (42.02%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.18 USD
Средняя прибыль:
4.91 USD
Средний убыток:
-3.07 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-54.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-57.58 USD (9)
Прирост в месяц:
1.36%
Годовой прогноз:
16.50%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
145.74 USD
Максимальная:
192.16 USD (15.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.76% (192.05 USD)
По эквити:
2.83% (143.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|366
|BTCUSD
|177
|EURUSD
|1
|DE30
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|174
|BTCUSD
|-77
|EURUSD
|0
|DE30
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|175K
|BTCUSD
|-391K
|EURUSD
|7
|DE30
|15
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +44.75 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +155.12 USD
Макс. убыток в серии: -54.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real3
|1.11 × 9
|
XBTFX-MetaTrader5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.36 × 309
|
Exness-MT5Real
|4.67 × 15
|
Exness-MT5Real2
|7.21 × 3226
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
30
56%
545
40%
6%
1.09
0.18
USD
USD
16%
1:500