트레이드:
571
이익 거래:
244 (42.73%)
손실 거래:
327 (57.27%)
최고의 거래:
85.73 USD
최악의 거래:
-222.34 USD
총 수익:
1 465.04 USD (2 650 949 pips)
총 손실:
-1 250.95 USD (2 851 932 pips)
연속 최대 이익:
20 (155.12 USD)
연속 최대 이익:
202.34 USD (13)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
6.17%
최대 입금량:
18.14%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
57 분
회복 요인:
0.96
롱(주식매수):
340 (59.54%)
숏(주식차입매도):
231 (40.46%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.37 USD
평균 이익:
6.00 USD
평균 손실:
-3.83 USD
연속 최대 손실:
21 (-54.89 USD)
연속 최대 손실:
-222.34 USD (1)
월별 성장률:
5.16%
연간 예측:
62.64%
Algo 트레이딩:
58%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
145.74 USD
최대한의:
223.44 USD (16.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.76% (192.05 USD)
자본금별:
4.13% (216.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|392
|BTCUSD
|177
|EURUSD
|1
|DE30
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|292
|BTCUSD
|-77
|EURUSD
|0
|DE30
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|190K
|BTCUSD
|-391K
|EURUSD
|7
|DE30
|15
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
최고의 거래: +85.73 USD
최악의 거래: -222 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +155.12 USD
연속 최대 손실: -54.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
8%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
31
58%
571
42%
6%
1.17
0.37
USD
USD
16%
1:500