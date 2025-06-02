SinyallerBölümler
Mudassar Rasool

Rasif

Mudassar Rasool
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Exness-MT5Real2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
313
Kârla kapanan işlemler:
137 (43.76%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (56.23%)
En iyi işlem:
44.75 USD
En kötü işlem:
-11.71 USD
Brüt kâr:
615.08 USD (1 035 351 pips)
Brüt zarar:
-480.29 USD (1 239 549 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (155.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
155.12 USD (20)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
5.15%
Maks. mevduat yükü:
16.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
186 (59.42%)
Satış işlemleri:
127 (40.58%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
4.49 USD
Ortalama zarar:
-2.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-54.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.89 USD (21)
Aylık büyüme:
4.46%
Yıllık tahmin:
54.16%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
145.74 USD
Maksimum:
154.89 USD (15.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.35% (154.89 USD)
Varlığa göre:
1.97% (20.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 225
BTCUSD 88
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 202
BTCUSD -67
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 228K
BTCUSD -432K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.75 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +155.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
3.36 × 309
Exness-MT5Real2
7.32 × 3177
İnceleme yok
2025.08.28 13:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.49% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 10:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 11:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 10:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 11:39
Share of trading days is too low
2025.06.04 11:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.04 10:39
Share of trading days is too low
2025.06.04 10:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 12:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 12:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 12:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.02 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 12:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rasif
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
1.1K
USD
17
58%
313
43%
5%
1.28
0.43
USD
15%
1:100
