交易:
542
盈利交易:
219 (40.40%)
亏损交易:
323 (59.59%)
最好交易:
44.75 USD
最差交易:
-29.17 USD
毛利:
1 072.55 USD (2 609 899 pips)
毛利亏损:
-990.60 USD (2 828 822 pips)
最大连续赢利:
20 (155.12 USD)
最大连续盈利:
155.12 USD (20)
夏普比率:
0.05
交易活动:
6.17%
最大入金加载:
18.14%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
0.43
长期交易:
316 (58.30%)
短期交易:
226 (41.70%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.15 USD
平均利润:
4.90 USD
平均损失:
-3.07 USD
最大连续失误:
21 (-54.89 USD)
最大连续亏损:
-57.58 USD (9)
每月增长:
1.06%
年度预测:
12.91%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
145.74 USD
最大值:
192.16 USD (15.75%)
相对跌幅:
结余:
15.76% (192.05 USD)
净值:
2.83% (143.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|363
|BTCUSD
|177
|EURUSD
|1
|DE30
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|159
|BTCUSD
|-77
|EURUSD
|0
|DE30
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|172K
|BTCUSD
|-391K
|EURUSD
|7
|DE30
|15
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
