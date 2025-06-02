SignaleKategorien
Mudassar Rasool

Rasif

Mudassar Rasool
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
Exness-MT5Real2
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
542
Gewinntrades:
219 (40.40%)
Verlusttrades:
323 (59.59%)
Bester Trade:
44.75 USD
Schlechtester Trade:
-29.17 USD
Bruttoprofit:
1 072.55 USD (2 609 899 pips)
Bruttoverlust:
-990.60 USD (2 828 822 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (155.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
155.12 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
6.17%
Max deposit load:
18.14%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
59 Minuten
Erholungsfaktor:
0.43
Long-Positionen:
316 (58.30%)
Short-Positionen:
226 (41.70%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-54.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57.58 USD (9)
Wachstum pro Monat :
1.06%
Jahresprognose:
12.91%
Algo-Trading:
56%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
145.74 USD
Maximaler:
192.16 USD (15.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.76% (192.05 USD)
Kapital:
2.83% (143.61 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 363
BTCUSD 177
EURUSD 1
DE30 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 159
BTCUSD -77
EURUSD 0
DE30 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 172K
BTCUSD -391K
EURUSD 7
DE30 15
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +44.75 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +155.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -54.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real3
1.11 × 9
XBTFX-MetaTrader5
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.36 × 309
Exness-MT5Real
4.67 × 15
Exness-MT5Real2
7.21 × 3226
Keine Bewertungen
2025.10.03 13:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 08:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.49% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 10:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 11:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 10:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 11:39
Share of trading days is too low
2025.06.04 11:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.04 10:39
Share of trading days is too low
2025.06.04 10:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 12:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 12:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 12:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.02 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 12:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
