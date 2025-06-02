- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
542
Gewinntrades:
219 (40.40%)
Verlusttrades:
323 (59.59%)
Bester Trade:
44.75 USD
Schlechtester Trade:
-29.17 USD
Bruttoprofit:
1 072.55 USD (2 609 899 pips)
Bruttoverlust:
-990.60 USD (2 828 822 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (155.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
155.12 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
6.17%
Max deposit load:
18.14%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
59 Minuten
Erholungsfaktor:
0.43
Long-Positionen:
316 (58.30%)
Short-Positionen:
226 (41.70%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-54.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57.58 USD (9)
Wachstum pro Monat :
1.06%
Jahresprognose:
12.91%
Algo-Trading:
56%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
145.74 USD
Maximaler:
192.16 USD (15.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.76% (192.05 USD)
Kapital:
2.83% (143.61 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|363
|BTCUSD
|177
|EURUSD
|1
|DE30
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|159
|BTCUSD
|-77
|EURUSD
|0
|DE30
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|172K
|BTCUSD
|-391K
|EURUSD
|7
|DE30
|15
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Bester Trade: +44.75 USD
Schlechtester Trade: -29 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +155.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -54.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real3
|1.11 × 9
|
XBTFX-MetaTrader5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.36 × 309
|
Exness-MT5Real
|4.67 × 15
|
Exness-MT5Real2
|7.21 × 3226
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
35 USD pro Monat
5%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
30
56%
542
40%
6%
1.08
0.15
USD
USD
16%
1:100