Trade:
313
Profit Trade:
137 (43.76%)
Loss Trade:
176 (56.23%)
Best Trade:
44.75 USD
Worst Trade:
-11.71 USD
Profitto lordo:
615.08 USD (1 035 351 pips)
Perdita lorda:
-480.29 USD (1 239 549 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (155.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
155.12 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
5.15%
Massimo carico di deposito:
16.64%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.87
Long Trade:
186 (59.42%)
Short Trade:
127 (40.58%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
4.49 USD
Perdita media:
-2.73 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-54.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.89 USD (21)
Crescita mensile:
4.46%
Previsione annuale:
54.16%
Algo trading:
58%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
145.74 USD
Massimale:
154.89 USD (15.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.35% (154.89 USD)
Per equità:
1.97% (20.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|225
|BTCUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|202
|BTCUSD
|-67
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|228K
|BTCUSD
|-432K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.75 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +155.12 USD
Massima perdita consecutiva: -54.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|3.36 × 309
|
Exness-MT5Real2
|7.32 × 3177
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
17
58%
313
43%
5%
1.28
0.43
USD
USD
15%
1:100