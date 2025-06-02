- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
542
Negociações com lucro:
219 (40.40%)
Negociações com perda:
323 (59.59%)
Melhor negociação:
44.75 USD
Pior negociação:
-29.17 USD
Lucro bruto:
1 072.55 USD (2 609 899 pips)
Perda bruta:
-990.60 USD (2 828 822 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (155.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
155.12 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
6.17%
Depósito máximo carregado:
18.14%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
0.43
Negociações longas:
316 (58.30%)
Negociações curtas:
226 (41.70%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
4.90 USD
Perda média:
-3.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-54.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-57.58 USD (9)
Crescimento mensal:
1.06%
Previsão anual:
12.91%
Algotrading:
56%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
145.74 USD
Máximo:
192.16 USD (15.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.76% (192.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.83% (143.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|363
|BTCUSD
|177
|EURUSD
|1
|DE30
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|159
|BTCUSD
|-77
|EURUSD
|0
|DE30
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|172K
|BTCUSD
|-391K
|EURUSD
|7
|DE30
|15
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +44.75 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +155.12 USD
Máxima perda consecutiva: -54.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real3
|1.11 × 9
|
XBTFX-MetaTrader5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.36 × 309
|
Exness-MT5Real
|4.67 × 15
|
Exness-MT5Real2
|7.21 × 3226
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
30
56%
542
40%
6%
1.08
0.15
USD
USD
16%
1:100