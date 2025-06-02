SinaisSeções
Mudassar Rasool

Rasif

Mudassar Rasool
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
Exness-MT5Real2
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
542
Negociações com lucro:
219 (40.40%)
Negociações com perda:
323 (59.59%)
Melhor negociação:
44.75 USD
Pior negociação:
-29.17 USD
Lucro bruto:
1 072.55 USD (2 609 899 pips)
Perda bruta:
-990.60 USD (2 828 822 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (155.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
155.12 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
6.17%
Depósito máximo carregado:
18.14%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
0.43
Negociações longas:
316 (58.30%)
Negociações curtas:
226 (41.70%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.15 USD
Lucro médio:
4.90 USD
Perda média:
-3.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-54.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-57.58 USD (9)
Crescimento mensal:
1.06%
Previsão anual:
12.91%
Algotrading:
56%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
145.74 USD
Máximo:
192.16 USD (15.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.76% (192.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.83% (143.61 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 363
BTCUSD 177
EURUSD 1
DE30 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 159
BTCUSD -77
EURUSD 0
DE30 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 172K
BTCUSD -391K
EURUSD 7
DE30 15
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +44.75 USD
Pior negociação: -29 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +155.12 USD
Máxima perda consecutiva: -54.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real3
1.11 × 9
XBTFX-MetaTrader5
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.36 × 309
Exness-MT5Real
4.67 × 15
Exness-MT5Real2
7.21 × 3226
Sem comentários
2025.10.03 13:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 08:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.49% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 10:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.82% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 11:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 10:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 11:39
Share of trading days is too low
2025.06.04 11:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.04 10:39
Share of trading days is too low
2025.06.04 10:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 12:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 12:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 12:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.02 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 12:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
