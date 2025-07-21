Divisas / WAB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WAB: Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
185.53 USD 2.06 (1.10%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WAB de hoy ha cambiado un -1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 184.28, mientras que el máximo ha alcanzado 189.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WAB News
- Improved Outlook For Profits Makes Wabtec Look More Attractive (NYSE:WAB)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Here's Why Investors Should Bet on Wabtec Stock Right Now
- Are Transportation Stocks Lagging Euroseas (ESEA) This Year?
- Korea Hydro & Nuclear Power CEO to meet Westinghouse executives - report
- Hartford MidCap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Hartford Quality Value ETF Q2 2025 Commentary
- GBX vs. WAB: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Are Transportation Stocks Lagging Euroseas (ESEA) This Year?
- GBX or WAB: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Westinghouse Air Brake stock falls despite KeyBanc reiterating Overweight rating
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Wabtec (WAB)
- Is Euroseas (ESEA) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
- Wabtec Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Lag, 2025 View Up
- Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WAB)
- Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Compared to Estimates, Wabtec (WAB) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Wabtec Posts 16 Percent EPS Gain in Q2
- Westinghouse Air Brake Technologies (WAB) Q2 Earnings Top Estimates
- Wabtec raises full-year outlook as Q2 earnings beat estimates
- Wabtec Q2 2025 slides: Transit growth drives revenue increase, guidance raised
- Watch These 4 Transportation Stocks for Q2 Earnings: Beat or Miss?
- Wabtec Gears Up to Report Q2 Earnings: Is a Beat in Store?
- Wabtec (WAB) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
Rango diario
184.28 189.15
Rango anual
151.81 216.10
- Cierres anteriores
- 187.59
- Open
- 188.06
- Bid
- 185.53
- Ask
- 185.83
- Low
- 184.28
- High
- 189.15
- Volumen
- 2.571 K
- Cambio diario
- -1.10%
- Cambio mensual
- -2.99%
- Cambio a 6 meses
- 2.76%
- Cambio anual
- 2.11%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B