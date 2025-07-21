Devises / WAB
WAB: Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
188.58 USD 1.72 (0.90%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WAB a changé de -0.90% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 188.19 et à un maximum de 191.24.
Suivez la dynamique Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
188.19 191.24
Range Annuel
151.81 216.10
- Clôture Précédente
- 190.30
- Ouverture
- 190.32
- Bid
- 188.58
- Ask
- 188.88
- Plus Bas
- 188.19
- Plus Haut
- 191.24
- Volume
- 1.066 K
- Changement quotidien
- -0.90%
- Changement Mensuel
- -1.39%
- Changement à 6 Mois
- 4.45%
- Changement Annuel
- 3.79%
20 septembre, samedi