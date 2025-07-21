Валюты / WAB
WAB: Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
187.59 USD 0.78 (0.41%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WAB за сегодня изменился на -0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 186.66, а максимальная — 189.04.
Следите за динамикой Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
186.66 189.04
Годовой диапазон
151.81 216.10
- Предыдущее закрытие
- 188.37
- Open
- 188.72
- Bid
- 187.59
- Ask
- 187.89
- Low
- 186.66
- High
- 189.04
- Объем
- 1.501 K
- Дневное изменение
- -0.41%
- Месячное изменение
- -1.91%
- 6-месячное изменение
- 3.90%
- Годовое изменение
- 3.24%
