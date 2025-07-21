Währungen / WAB
WAB: Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
190.30 USD 4.77 (2.57%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WAB hat sich für heute um 2.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 185.95 bis zu einem Hoch von 190.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Westinghouse Air Brake Technologies Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
185.95 190.81
Jahresspanne
151.81 216.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 185.53
- Eröffnung
- 187.37
- Bid
- 190.30
- Ask
- 190.60
- Tief
- 185.95
- Hoch
- 190.81
- Volumen
- 1.678 K
- Tagesänderung
- 2.57%
- Monatsänderung
- -0.49%
- 6-Monatsänderung
- 5.41%
- Jahresänderung
- 4.73%
