KurseKategorien
Währungen / WAB
Zurück zum Aktien

WAB: Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

190.30 USD 4.77 (2.57%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WAB hat sich für heute um 2.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 185.95 bis zu einem Hoch von 190.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Westinghouse Air Brake Technologies Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WAB News

Tagesspanne
185.95 190.81
Jahresspanne
151.81 216.10
Vorheriger Schlusskurs
185.53
Eröffnung
187.37
Bid
190.30
Ask
190.60
Tief
185.95
Hoch
190.81
Volumen
1.678 K
Tagesänderung
2.57%
Monatsänderung
-0.49%
6-Monatsänderung
5.41%
Jahresänderung
4.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K