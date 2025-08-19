Divisas / VSCO
VSCO: Victorias Secret & Co
27.02 USD 0.74 (2.82%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VSCO de hoy ha cambiado un 2.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.25, mientras que el máximo ha alcanzado 27.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Victorias Secret & Co. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VSCO News
Rango diario
26.25 27.93
Rango anual
13.78 48.73
- Cierres anteriores
- 26.28
- Open
- 26.37
- Bid
- 27.02
- Ask
- 27.32
- Low
- 26.25
- High
- 27.93
- Volumen
- 5.741 K
- Cambio diario
- 2.82%
- Cambio mensual
- 19.35%
- Cambio a 6 meses
- 46.45%
- Cambio anual
- 6.21%
